INVIATO CITTADINO Torgiano. Quando il grande Fremura raccontava un grande perugino

Una mostra sulla quale avremo modo di tornare in occasione della presentazione che avverrà nella Sala del Consiglio comunale in data 21 agosto alle 18:00.

Intanto, mi sia consentita una lode speciale al sindaco Eridano Liberti, all’assessore alla cultura Elena Falaschi, al collezionista Angelo Valentini che di Alberto Fremura fu amico e che ha conferito un elevato numero di pezzi di sua proprietà.

Lode e onore anche alla Pro Loco e a quanti si sono adoperati per la realizzazione di questo doveroso omaggio a un amico di Torgiano, più volte presente ai Vinarelli, inventati dall’indimenticabile Giuseppe Agozzino: un siciliano che fu più perugino di molti di noi.

Intanto, l’Inviato Cittadino ha fatto una visita per rendersi conto del livello dell’esposizione: che è altissimo. Sulle partizioni tematiche (vino, politica…) avrò modo di tornare.

Intanto mi soffermo su Renato Romizi.

(Foto Sandro Allegrini)

La vignetta che lo ritrae è imperniata sul suo prezioso dizionario, edito da Zanichelli e del quale feci un’appassionata recensione nel 2020

Renato Romizi è rappresentato tra simboli a lui cari, come un tempio greco e la Fontana Maggiore (non passava giorno senza che l’illustre docente si facesse la passeggiatina per il corso, con La Nazione sotto braccio. Lo salutavo dandogli del Lei e mi rispondeva “Diamoci del tu”. Ma non ci riuscivo perché lo conobbi professore al Mariotti e lo ritrovai collega, sebbene per breve tempo, con comprensibile emozione).

Il fumetto riporta la frase socratica ghnothi seautòn (conosci te stesso). E il giudizio sul valore dell’opera e dell’uomo è in un dettaglio: alle spalle di Renato, che tira dritto e si guarda all’indietro, sono a terra i due dizionari all’epoca più apprezzati: vale a dire il Rocci e il Gemoll (curato dal mio Maestro Aristide Colonna).

Li ho entrambi, come anche il monumentale Liddel-Scott-Jones-McKenzie (Clarendon Press). E ho pure il Romizi, prima edizione.

Il giudizio di Fremura è inequivocabilmente dalla parte del dizionario di Romizi che si è inventato un metodo etimologico scompositivo in grado di rivoluzionare l’approccio con la lingua greca. E di farne ricordare i significati con modalità analitica, non a memoria.

Ne sanno qualcosa gli allievi, che lo conobbero e lo amarono. E riempirono di appunti i quaderni.

A completamento, sulla destra della tavola, una bella intervista dell’amica Marcella Calzolai dal titolo “Il Romizi. Una parola tira l’altra. Dall’alfa all’omega”. La cui lettura ci aiuta a conoscere (e mettere a fuoco) sia l’opera che l’uomo.

Invito al sindaco Romizi. Andrea, va’ a vedere la vignetta e chiedine una riproduzione. L’appenderai al tuo Studio e potrai dire, con motivato orgoglio, ai visitatori: “Era mio nonno!”.