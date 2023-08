INVIATO CITTADINO Torgiano in jazz con un trio d’eccezione. Musica di rango in piazza Baglioni

Si tratta, infatti, di tre musicisti eccellenti nei rispettivi strumenti. Che sono il sax tenore per Lorenzo Bisogno, il pianoforte per Manuel Magrini, la fisarmonica per Federico Gili.

(Foto Sandro Allegrini)

Bisogno, bastiolo, già vincitore del Premio internazionale Massimo Urbani (2021) è elemento di spicco della nostra Big Band.

Manuel Magrini, diplomato al Conservatorio “Francesco Morlacchi” è vincitore di premi (il Luttazzi, l’Arigliano) e ha suonato con grossi calibri di livello internazionale.

Ne abbiamo più volte parlato come di un notevole talento.

Federico Gili è uno fra i fisarmonicisti italiani più interessanti e poliedrici della nuova generazione. Ha incontrato geni come Richard Galliano e Frank Marocco, dai quali ha ottenuto, racconta, “gli insegnamenti più preziosi”.

A Torgiano il trio ha documentato l’efficace sinergia tra formazione classica e incursioni nella tradizione americana, come la musica di Cole Porter.

Sono però anche autori originali che sanno affidarsi a un’improvvisazione di lusso.

Piccolo suggerimento affettuoso. L’esibizione è stata mitica, con punte di assoluto virtuosismo. Il consiglio che mi permetto di fornire in chiave amichevole è quello di tarare il programma su musiche più accessibili al grosso pubblico. Specie nel caso di feste di piazza, in presenza di spettatori “generalisti” e non da Jazz Club. Absit iniuria verbis.