INVIATO CITTADINO Torgiano, Chiesa di San Bartolomeo. Una straordinaria conferenza-concerto di Federico Maria Sardelli

Opere in gran parte disperse nel naufragio della ricchissima biblioteca e dei manoscritti di musica inedita di un grande autore, perseguitato dai debitori anche post mortem.

Bibliofili, bibliomani, vescovi salesiani e pescecani come il coriaceo Artabano Tosi (strano quel nome che ricorda il quarto, distratto, Re Mago!) che non dettero tregua al solerte Francesco Vivaldi, parrucchiere e libraio, fratello di Antonio, nel disperato tentativo di celare/trafugare/salvare in ceste da panni, frettolosamente caricati in gondola, quei capolavori sconosciuti e preziosi.

Tutto questo, e tanto altro, ci ha raccontato – e racconta nel libro di Sellerio L’affare Vivaldi, di prossima recensione su queste pagine – Federico Maria Sardelli.

(Foto Sandro Allegrini)

Legato a Torgiano attraverso la figura del padre, Federico è uno dei massimi conoscitori, e divulgatori, della vita e delle opere dell’Autore delle Quattro Stagioni. È un personaggio eclettico che passa dallo studio di documenti d’archivio ai saggi, dalla pittura (figlio d’arte) alla satira, dalla composizione alla direzione d’orchestra. Ci dicono che musicalmente sia autodidatta: di genio.

Ha diretto l’orchestra “Modo antiquo”, una gioia per le orecchie e per il cuore. Una chiesa stipata di gente dal palato fine. Soddisfazione negli occhi del sindaco Eridano Liberti, dell’assessore alla cultura Elena Falaschi, del presidente della Pro loco che questo evento ha tenacemente voluto. Letteralmente incantate Marianna e Maria Cristina, figlie di Alberto Fremura (accolte dal collezionista e amico Angelo Valentini), qui venute per la memorabile mostra che verrà presentata stasera alle 18:00 nell’Aula Consiliare.

Il relatore è stato accolto da don Giuseppe Piccioni che dice: “Aspetto questo concerto da tanti anni. È bello averlo per i miei ottant’anni, che sono i sessanta di Federico”.

Federico Maria Sardelli è anche performer di lusso di talento attoriale e fascinoso affabulatore. Ha punteggiato i frammenti della seducente narrazione con intermezzi musicali. Non sai se più belli gli uni o gli altri. Certamente in perfetta simbiosi.

Ci ha fatto delibare i passaggi salienti di un libro che si legge d’un fiato. Anche per lo stile pulito, i dialoghi scoppiettanti, le metafore efficaci. Splendido il passaggio tra le crome segnate da un taglio verticale, accostate alla pioggia battente e alle lacrime che sgorgano dagli occhi di Alberto Gentili, musicologo, direttore d’orchestra, compositore, docente di Storia della Musica all’Università degli Studi di Torino. Grande personaggio che aveva la sola “colpa” di essere ebreo.

Ecco perché, riceve dal rettore Azzo Azzi (nomen omen?) la lettera che lo congeda/caccia dall’insegnamento (le esecrande leggi razziali del 1938!).

Quel Gentili, eroe della cultura, che insieme a Luigi Torri, direttore della Biblioteca Nazionale di Torino, salvò dalla dispersione un patrimonio di musica e cultura. Vedendosi, entrambi, scippati della riconoscenza che viene ingiustamente attribuita ad altri, allineati al potere e certamente immeritevoli di lode.

Un libro e una conversazione, dunque, che offrono unno spaccato storico e antropologico del nostro Paese.

Un evento che vale da solo una stagione. Perché quella torgianese non è, e non vuol essere, una sagra da magnata e zumpappà. Ma un’occasione di incontro tra arte, cultura e matura socialità. Per questo l’amiamo.