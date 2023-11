INVIATO CITTADINO Togliete subito quell’orrendo, inutile segnale davanti all’Arco di Duccio

Una richiesta avanzata da più parti e rimasta finora inascoltata.

Quel capolavoro rinascimentale, tornato al bianco accecante del travertino, grazie all’intervento di restauro, è letteralmente sfregiato da un segnale di divieto di accesso che grida vendetta. Piazzato com’è: proprio davanti alla Porta sul versante San Pietro.

Brutto, fuori contesto e deturpante. Inutile spendere parole: l’immagine parla da sola.

Inutile. Sì, perché, a chi sale da via Bonfigli si para dinnanzi una freccia di direzione obbligatoria verso sinistra. Per dire che nella Porta non si entra, dato che sussiste il senso unico a scendere verso l’Abbazia di San Pietro.

Extrema ratio, aggiungere un secondo segnale, anche se pleonastico (in quanto impone lo stesso obbligo).

All’insegna del detto repetita iuvant, si potrebbe metterne sotto un altro, sullo stesso palo, col divieto di svolta a destra. Ovvero: non si entra nello specchio dell’Arco.

Ma, così come e dove sta, quel segnale è uno schiaffo in faccia a un capolavoro identitario.

La via papale, come un tempo si chiamava corso Cavour (nome legato al fatto che costituiva il percorso obbligato del corteo pontificio proveniente da Roma) dovrebbe essere degna del nome che porta. Anche in tempi di laicismo esibito.

Un punto di estrema pericolosità. Chi scende da corso Cavour arriva sparato senza rispettare la segnaletica. Dovrebbe invece dare la precedenza a destra e a sinistra. È un ulteriore campanello di allarme che genera, non di rado, incidenti tra vetture. Col rischio di investire anche i pedoni, sempre piuttosto numerosi.

Insomma: un punto cruciale da tenere sotto accorta osservazione. C’è chi ipotizza la necessità di un semaforo. O, quanto meno, una segnaletica che inviti a procedere a passo di lumaca, almeno in questo punto.

Infine la buca, che non manca mai. Un ultimo pericolo è quello di una buca di consistenti dimensioni proprio all’uscita dalla Porta, per chi scende da corso Cavour. La impatta di sicuro che svolta verso via Bonfigli. Ma ha ottime possibilità di intercettarla anche chi procede diritto verso l’abbazia.

Il da farsi è perfino banale.

(Foto Sandro Allegrini)