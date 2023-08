INVIATO CITTADINO Tiziana Caponi nominata direttore del Museo Archeologico Nazionale dell'Umbria

Funzionario archeologo presso la Direzione Regionale Musei Umbria, Tiziana Caponi ha già rivestito un ruolo analogo presso il Polo Museale della Puglia e presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia.

Già responsabile delle collezioni del Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria, è anche direttore del (finalmente riattivato) Museo Paleontologico “Luigi Boldrini” di Pietrafitta.

La dottoressa Caponi è allieva di Mario Torelli e si è laureata all’Università degli Studi di Perugia (110/110 e lode) nel 2003, con una tesi dal titolo “I fori della penisola iberica: urbanistica, architettura, decorazione figurata”.

Ha conseguito il Dottorato di ricerca in topografia antica con uno studio dal titolo "La via Amerina in Umbria, il tratto Perugia-Chiusi" con Cairoli Fulvio Giuliani, Luisa Migliorati, tutor Maurizio Matteini Chiari, presso La Sapienza Università di Roma, ed è stata titolare di assegni di ricerca con la Regione Umbria nell'ambito della topografia antica.

Relativamente agli scavi, tra le numerose esperienze, si segnala il riscontro e il recupero dei reperti paleontologici presso il cantiere all’ex Quasar nel comune di Corciano, in collaborazione con il dipartimento di Fisica e Geologia.

Ha approfondito in particolare lo studio topografico del territorio interposto tra i Comuni di Corciano e Magione con attività di ricognizione.

Ha affrontato lo studio dei territori del Lago Trasimeno e dell'area della Valnerina, di Perugia e dell'Amerino. Le pubblicazioni scientifiche riguardano prevalentemente il territorio umbro.

Ha partecipato a numerosi gruppi di lavoro e di ricerca anche nell'ambito del rilievo archeologico.

Per il Manu, ha collaborato a mostre, allestimenti, conferenze, attività di valorizzazione e tutela delle collezioni, gestione dei depositi.

A Tiziana Caponi sono state riconosciute capacità organizzative e di funzionamento degli uffici, anche in ragione degli incarichi amministrativi, contabili e tecnici onorevolmente ricoperti.

Nel giugno 2013 è stata nominata socio della Deputazione di Storia Patria dell’Umbria.

Si aggiunge ora l'incarico di direzione del Manu che – ne siamo certi – Tiziana Caponi saprà ricoprire con impegno e competenza.

I nostri auguri. Vadano dunque alla dottoressa Caponi i migliori auguri di buon lavoro da parte dell’Inviato Cittadino e della redazione di Perugia Today.