INVIATO CITTADINO Terminata la due giorni per mettere in sicurezza via Bonfigli

Ne avevamo ripetutamente segnalata la pericolosità. Quanti transitavano in via Bonfigli, a piedi o in macchina, stavano col fiato sospeso.

La strada è intensamente trafficata, anche perché si tratta di una bretella che mette in comunicazione la zona San Girolamo e Ponte San Giovanni con corso Cavour. Da qui la necessità e l'urgenza di risanare una situazione fortemente compromessa.

Quel muro rischiava di cadere da un momento all’altro. Tanto che il Comune ne aveva impedito l’avvicinamento ai pedoni collocando transenne e nastro di cantiere, oltre a insegne luminose notturne.

Poi, finalmente, l’Agenzia Forestale ha provveduto alla bisogna.

Il muro spanciato, durante l’abbattimento e la liberazione dalla vegetazione parassita dalla sommità, è parzialmente crollato.

È rimasta in loco la parte di base di quel tronco enorme, documentata dalle foto in pagina.

La circolazione è stata interrotta, dalla mattinata al primo pomeriggio, nei giorni di giovedì e venerdì scorso, per consentire l’abbattimento e la rimozione dei materiali legnosi.

Non è stata cosa semplice, ma alla fine è ormai tutto a posto.

A posto, si fa per dire. Perché il muro è da riedificare. O meglio: demolire completamente, sia nella parte spanciata e pericolante, sia nella tessitura delle parti immediatamente adiacenti.

Si tratterà poi di ricostruirlo con materiali idonei, proteggendone la sommità con una copertina che protegga la parete dallo stillicidio e dalle infiltrazioni di acqua che finirebbero, ancora una volta, col minarne la stabilità.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)