INVIATO CITTADINO Tempio di San Michele Arcangelo, Festa del Patrono della Polizia di Stato a Perugia

Una Festa profondamente sentita e condivisa. Presenti autorità del mondo politico, militare, giudiziario. Oltre a una folta rappresentanza della società civile.

Una celebrazione liturgica intensa e partecipata. Letture che esaltano, attraverso la figura di Natanaèle (Vangelo di Giovanni), il dovere del diverso pensare, a ricordarci che è nostro compito di uomini e di cristiani vincere il pregiudizio. Chiamandolo – e illudendoci che sia – Verità.

E consiste proprio nel diritto di essere chiamati per nome, il desiderio di essere (ri)conosciuti, che si espleta il nostro diritto/dovere di essere e sentirci uomini.

Da qui l’esaltazione del lavoro in comune, come fanno i membri del Corpo di Polizia, in una dimensione di servizio e matura socialità.

Cosa non si farebbe per un like? Il vescovo Ivan stigmatizza mode e modi prevalenti come vanitas vanitatum. Anziché aprirsi all’incontro di amicizia col Signore, inseguiamo la vacuità della gloria effimera. Di un like, un post, un consenso caduco che scatena (il)legittimo orgoglio. E alimenta presunzione.

Occorre fare corpo, come gli apostoli, per espletare un servizio.

(Foto Sandro Allegrini)

Un ricordo personale di un personalissimo dono. Il vescovo rammenta che un giorno si è visto arrivare il questore Bellassai con un dono: una riproduzione di San Michele che contrasta, spada in mano, il Maligno.

L’ho messo nella sala delle udienze. Racconta Maffeis. “E mi rivolgo a lui tutte le volte che non so… a che santo votarmi”. Dichiarazione d’impotenza? NO: umanissima riflessione sui limiti dei nostri poteri. Che sono tali, solo se esercitati con discernimento e umiltà.

Fa eco al vescovo la commossa e commovente parola del questore Giuseppe Bellassai, pronto per il trasferimento a Catania. Non senza – dice – lasciare a Perugia una parte di sé.

Ed evoca la lotta di San Michele contro il Male. Nella convinzione che troppo spesso si tende a confondere forza con violenza. Ma la forza calma della Polizia consiste nella disposizione del mettersi a disposizione. Potenza/Potere che esalta il valore e il trionfo del Bene.

Discorso nobilissimo, che tocca i cuori. E che torna nella preghiera a San Michele, letta con intensità da un componente del Corpo.

Presenza impeccabile anche quella dei tanti giovani, donne e uomini, che frequentano il corso di 18 mesi da vice-ispettori in quel di Spoleto. Sono una robusta compagine che tocca quasi il numero di 500. E che guarda ai colleghi più anziani con rispetto e attenzione. Sono loro il paradigma cui dovrà ispirarsi la loro missione.

Anche una classe di scuola media. I ragazzi della 1.A della Arunte Volumnio di Ponte San Giovanni. Perché la democrazia è un valore che si apprende dai banchi di scuola.

Quel piccione, frutto del Caso? Verso la fine della celebrazione, un piccione nero (non la classica colomba bianca) entra di straforo al Tempio. Prima girella tra i piedi dei convenuti. Poi spicca il volo verso l’uscita. Imboccando il portone di fresco restauro (terminato proprio l'altroieri, in vista della Festa).

Caso è forse il nome di Dio, quando… non voleva firmare. È la frase di uno scrittore francese: si chiamava Anatole France e ricevette il Nobel. Questa frase m’è venuta in mente vedendo quel piccione, capitato, forse per caso, al Tempietto verso la fine della Messa. Che sia caso o Caso (con la maiuscola) è tutto da vedere.