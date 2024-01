INVIATO CITTADINO Teatro del Pavone, mon amour. Se ne prevede la riapertura. Quando?

Abbiamo raccontato il recente restauro delle porte. Due, per la verità. Ossia quelle a destra: la prima che scende in platea, la seconda con cui si accede all’atrio.

Nessun intervento sulla porta di sinistra, ordinariamente utilizzata per l’accesso.

Il fatto è che, mentre sono ancora in corso i lavori, trattandosi di una porta di esercizio, si correrebbe il rischio di portarle qualche colpo con secchi di tinta e attrezzature. È per questo che verrà trattata per ultima.

Intanto dall’esterno si notano secchi di pittura murale. Secchi e sacchi di materiali da smaltire. Oltre a teli plastici di protezione per le zone da tutelare.

È evidente che stiamo agli ultimi ritocchi. E che a breve potremo avere notizie confortanti.

Intendiamoci sul significato di “breve”. Quando si dice “a breve” s’intende un periodo breve, rispetto a quelli, infiniti e logoranti, che hanno connotato l’operazione Pavone.

Difatti, se è vero che platea, palchi e palcoscenico sono di fatto sistemati, resta ancora qualcosa da portare a compimento. Anche se si tratta, per così dire, di lavori di secondo livello. Discosti dagli occhi di eventuali fruitori.

La svolta dell’incarico a Giovanna Chiuini. Una scelta che fa ben sperare. Una figura che, a livello nazionale, gode di una reputazione altissima e di una fama meritata come di uno dei maggiori esperti di teatri all’italiana. Lo prova il suo pregevole volume Teatri storici in Umbria. L'architettura. Un classico uscito oltre vent’anni fa e considerato un solido punto di riferimento.

In cui trovano posto pregevoli contributi di Francesco Mancini, Fedora Boco, Alessandra Migliorati, Ciliberti e dell’indimenticabile amico Franco Bozzi.

Perizia provata dal recente capolavoro di Montecastello di Vibio. Insomma, sotto la guida di Giovanna ci si può ragionevolmente attendere una sterzata definitiva. Anche perché la sua figura riesce a mettere in singolare sintonia la parte privata e quella pubblica. Motivando un auspicio positivo.

Il ritorno del jazz al Pavone? Che ne pensa Mister Jazz? Ne abbiamo parlato con Carlo Pagnotta che dice: “Magari! Sul jazz al Pavone non ho dubbi. A meno che i lavori non abbiano comportato danni all’acustica”.

Ma aggiunge subito dopo: “Non mi fido. Non posso impostare una programmazione, con impegni, artisti, contratti, senza avere certezze. Mi muoverò quando tutto sarà a posto e inaugurato”.

Impossibile dagli torto.

Il problema di cosa farne. Ossia a che uso destinare questo gioiello incastonato nell’acropoli perugina.

Di cinema, neanche a parlarne. Il Pavone è stato chiuso proprio perché il cinema non tirava più.

E la situazione, sotto questo profilo, è certamente peggiorata. Basta verificare la massa di spettatori migrati in massa sulle piattaforme a pagamento. Che spesso sono in grado di offrire prodotti di vaglia, spesso addirittura autoprodotti. E fare nomi non serve

C’è chi torna a pensare a spettacoli teatrali. Indimenticabile il successo dell’operetta di qualche anno fa, con gli auspici e i contributi della Provincia, sebbene le Compagnie non fossero di livello eccelso. Un pienone garantito. Sembrava un ritorno alla Bell’Epoca!

Auditorium? Ma c’è San Francesco al Prato che, dopo la collocazione dei pannelli fonoassorbenti, sembra risponde perfettamente alla bisogna.

Il Pavone resta comunque una bomboniera polivalente. Nel senso che ci si può fare di tutto. La sua riapertura comporterebbe un deciso rilancio del Centro. Ed è questo che, insieme ai commercianti e a quanti vogliono bene alla città, ci auguriamo convintamente.