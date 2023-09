INVIATO CITTADINO Sussurri e grida da Umbria Libri 2023

Per adesso, solo dissenso su ipotesi striscianti. In attesa di incontri a breve con l’organizzazione.

Ma intanto gli editori affilano le armi e si accingono a ipotizzare contromanifestazioni.

Il cambio di sede. Trovato l’ubi consistam. Dopo gli anni gloriosi del Cerp e la frammentazione degli anni successivi, finalmente la dislocazione in San Pietro sembrava accontentare un po’ tutti.

Mercato Coperto nuova location. L’ipotesi ora sul tavolo è quella del Mercato Coperto. Contro cui si sente dire “Non abbiamo prevenzioni”. Con qualche motivata riserva.

E le presentazioni? Sede di esposizione e vendita al Mercato, ma presentazioni sparpagliate per la città. Sebbene in sedi prestigiose. Un colossale errore.

Sbagliato dividere presentazioni e vendite. Dice un professionista del settore: “Sappiamo bene che il cliente viene per seguire il personaggione. Ma poi gira per gli stand e, se trova qualcosa di interessante, compra. È sempre stato così. Se invece si fa la presentazione, mettiamo ai Notari, di un personaggio di grido, al massimo si venderà il suo libro, ma non quelli di altri autori locali".

A San Pietro andava bene perché erano contestuali le presentazioni e la presenza degli stand espositivi. Così funziona. Diversamente, no. Passare per corridoi di bancarelle stimola l’appetito.

Una sola presentazione per editore è riduttivo. Occorrerebbe un maggior numero di presentazioni, perché è questo il metodo per vendere. E per non mettere in concorrenza gli autori. Ogni editore ha diversi testi di valore, ma è costretto a operare una scelta che ne accontenta uno e scontenta tutti gli altri.

Queste le lamentale raccolte in giro. Ma le ragioni per contestare quello che, fino ad ora, è una semplice chiacchiera, non son poche né lievi.

Avremo modo di riparlarne a breve. Sentendo un ampio suono di campane tra gli operatori di settore.

Per ora, abbiamo raccolto solo note stonate. Parecchio.