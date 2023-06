INVIATO CITTADINO Sulle orme di don Elio Bromuri

Quando la chiesa perugina incontra i fratelli rumeni in San Fiorenzo. Sulle orme di don Elio Bromuri.

Dialogo interconfessionale fra cristiani: tra Petru Heisu, della parrocchia ortodossa rumena, e don Calogero di Leo, parroco di Santa Maria Nuova (ancora per un po’).

Una Pentecoste di dialogo tra fratelli in Cristo. Un’occasione di fervida preghiera che ha anticipato la Festa di San Fiorenzo.

(foto esclusive Sandro Allegrini)

La riflessione proposta da don Calogero ruota intorno a tre perni.

Il primo è il dono dello Spirito Santo. Che consente al prete siciliano di rievocare una aspetto affettivo-antropologico della sua terra d’origine.

Racconta: “In Sicilia, la mamma, come massima espressione di tenerezza, chiama il figlio ‘Sciatu mio’ (vita mia), termine che sta per “fiato, soffio, alito di vita, respiro” che ci rende forti e capaci di affrontare gli scogli dell’esistenza. Impossibile non fare riferimento alla difficoltà, per molti di voi, di vivere in un’altra Nazione. Di cui siete, comunque, ospiti graditi”.

La seconda riflessione attiene al dono dello Spirito che ci apre a una speranza nuova, a una nuova vita in Cristo.

Il terzo punto da sottolineare è legato al fatto che la gente sente gli apostoli annunciare le grandi opere di Dio… che siamo noi.

Parole di sincero apprezzamento da parte di padre Heisu e della comunità da lui guidata.

Quindi la solenne celebrazione pentecostale, costituita da una cerimonia secondo il rito ortodosso. Incenso, benedizioni, offerte, cori. Una comunità coesa che tiene la chiesa di San Fiorenzo con rispetto e decoro. Ne abbiamo visitato la sagrestia, ammirandone la precisione e la pulizia.

Impossibile non ricordare, e non rimpiangere, la nobile figura del prete filosofo don Mario Moretti che resse per molti anni San Fiorenzo. Poi i lunghi anni di chiusura e l’ipotesi del vescovo Giuseppe Chiaretti di farne sede museale. Quindi l’assegnazione ai fratelli rumeni, confermata dal cardinale Bassetti.

Oggi San Fiorenzo è regolarmente praticata da un elevato numero di fedeli, specie nelle liturgie festive. Vedere la chiesa dove si conservano le spoglie mortali dell’architetto perugino Galeazzo Alessi così ben tenuta è motivo di orgoglio e soddisfazione. Forse è anche l’Alessi, progettista del bel campanile di Santa Maria Nuova, a costituire il filo rosso storico e culturale tra San Fiorenzo e Santa Maria Nuova. Un legame rafforzato dalla fede di fratelli in Cristo.

SPIGOLATURA PERSONALE. In questa chiesa ho dato l’ultimo saluto alla cara figura di mio padre, uscito troppo presto (soli 49 anni) dall’avventura terrena. Fu don Mario a trovare le parole giuste. Ero solo un ragazzo e quel conforto custodisco perenne nel cuore.