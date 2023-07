INVIATO CITTADINO Su Sky un documentario interamente dedicato alla mostra NERO Perugino Burri

Verrà trasmesso domani, giovedì 13 luglio, alle 20:40 su Sky Arte e in streaming solo su NOW. Disponibile anche on demand.

Nel nostro servizio ne avevamo magnificate l’idea e la realizzazione.

Evidentemente il lavoro di Vittoria Garibaldi e Bruno Corà è meritevole di quell’apprezzamento da noi espresso apertis verbis.

Ricordiamo che la grande esposizione resta visitabile a Palazzo Baldeschi fino al 2 ottobre 2023. Ci sarà dunque tempo, per chi non l’ha vista, di non lasciarsela sfuggire.

Il documentario, prodotto per Sky Arte da 3D Produzioni, è diretto da Arianna Marelli.

Racconta in modo analitico e appassionato le fasi dell’allestimento, mettendo in evidenza i meriti delle Fondazioni Perugia e Burri.

Vedendo, e apprezzando compiutamente il lavoro, si comprenderanno in modo esaustivo gli input e le linee guida che hanno ispirato i curatori.

La scelta di Sky Arte di dedicare un documentario a NERO Perugino Burri rappresenta un grande riconoscimento per una mostra che, a quasi un mese dall'apertura, sta riscuotendo un notevole interesse di pubblico e critica. In ragione del tema innovativo, per il valore delle opere esposte e per l’allestimento immersivo di grande coinvolgimento.

Ricordiamo che le opere esposte provengono anche dal Museo del Louvre di Parigi, dalle Gallerie degli Uffizi Firenze e dalla Galleria Nazionale dell'Umbria, oltre alla Collezione Burri di Città di Castello.

L’allestimento è a cura di Giuseppe Trivellini. Lo splendido catalogo, a cura di Vittoria Garibaldi e Bruno Corà, è edito da Fabrizio Fabbri.