INVIATO CITTADINO. Studiare il Perugino per far luce sulle attività musicali del suo tempo

Elevato interesse per una analisi dell’iconografia nelle opere del Pictor optimus.

Esordisce Bianca Maria: “Le celebrazioni del quinto centenario della morte del Perugino hanno reso omaggio al Divin pittore con molteplici iniziative che hanno avuto la loro punta di diamante nella mostra della Galleria Nazionale dell’Umbria e nella pubblicazione del sontuoso quanto fondamentale catalogo”.

Aggiunge: “Nel corso delle manifestazioni, il pubblico ha ascoltato e ascolterà vari concerti con musiche dell’epoca del Perugino in senso lato o composizioni elaborate appositamente da musicisti contemporanei”.

Quali musiche d’epoca? “In primis, l’esecuzione di brani dal famoso manoscritto Banco Rari 229 della Biblioteca Nazionale di Firenze, che costituisce la più ricca antologia della musica fiorentina del Quattrocento”.

Ma Pietro sapeva di musica? “Non abbiamo notizie sulle conoscenze musicali del Perugino che, anche se possedute, non dovettero essere particolarmente approfondite, considerando la quantità dei suoi impegni artistici e la complessa gestione delle botteghe”.

Il lavoro al Cambio ci aiuta in qualche modo? “Un dato certo è il riferimento alla frottola di Josquin des Prez (1440-1521) Scaramella va alla guerra, mediato da Francesco Maturanzio che elaborò il programma iconografico del ciclo pittorico del Collegio del Cambio, realizzato dal Perugino”.

Quali i capisaldi del pensiero del Maturanzio? “Nel suo operato, l’umanista perugino tenne presenti gli ideali neoplatonici di fusione tra il mondo classico e il cristianesimo. Per quanto riguarda la musica, vedeva nella complessità della polifonia fiamminga la permanenza di un gusto medioevale rispetto alla semplicità delle composizioni quattrocentesche di origine popolare”.

Con quali conseguenze nelle corti del tempo? “Di fatto, nel corso del XV secolo, le più importanti corti della Penisola si dotarono di prestigiose e costosissime cappelle musicali, formate da abili professionisti d’oltralpe”.

Privilegiando quale delle due tradizioni? “Sono in grado di affermare che le due tradizioni, quella colta e quella popolareggiante, convivevano felicemente l’una accanto all’altra”.

Quale il contributo che si può desumere dall’opera pittorica del Perugino? “Un’analisi dell’iconografia musicale presente nelle opere del Perugino potrebbe portare un utile contributo a questa tematica”.

In che termini? “Gli angeli musicanti con cartigli e strumenti perfettamente illustrati, particolarmente frequenti nelle opere create tra la fine del Quattrocento e gli inizi del Cinquecento, sembrano aver fatto tesoro della conoscenza di dipinti presenti a Perugia (Beato Angelico, Piero della Francesca, Benozzo Gozzoli, Benedetto Bonfigli, Bartolomeo Caporali, Fiorenzo di Lorenzo). Ma c’è anche da tenere presenti possibili riferimenti a contesti musicali più elaborati, come quello della Venezia di Vittore Carpaccio o della Ferrara della corte estense, per la quale Josquin scrisse la Missa Hercules dux Ferrariae e Perugino dipinse Amore e Castità”.