INVIATO CITTADINO Stranieri, la ex studentessa scrive al professor Fabio Melelli

La studentessa statunitense risponde esprimendo consenso al nostro articolo sulla sua esperienza alla Stranieri.

Abbiamo raccontato su queste colonne la storia di Patricia, ex studentessa statunitense [Patricia Lyn Richards, ex studentessa statunitense è oggi è Associate Professor of Italian presso il Department of Modern Languages and Literatures del Kenyon College di Gambier, nell’Ohio. Ma continua a prendere lezioni a distanza (perugiatoday.it)]. Signora che dimostra il proprio attaccamento a Palazzo Gallenga a oltre mezzo secolo da quando vi apprese gli elementi fondanti della cultura italiana: lingua, letteratura, storia dell’arte.

Malgrado la pandemia e le difficoltà del fuso orario, la professoressa dell’Ohio segue le lezioni di Storia del cinema che il professor Fabio Melelli impartisce attraverso il canale youtube della Stranieri.

Scrive così a Fabio Melelli: “Deve davvero ringraziare Sandro Francesco Allegrini da parte mia. Vedo bene quel che è più importante: il fatto che ha colto alla perfezione l’occasione per promuovere la Stranieri come ambasciatrice per la cultura italiana nel mondo”.

Grazie della stima personale e per PerugiaToday. Oltre che per le nostre posizioni sulla necessità che Palazzo Gallenga torni ad esercitare l’appeal che ne ha caratterizzato la storia.

Non ci resta che condividere la conclusione della lettera: “Speriamo che l’articolo abbia qualche esito nella mente e nell’azione di chi guida l’istituzione”.

Meglio non si poteva dire. Grazie a chi ci legge anche oltreoceano. E grazie al professor Melelli per voler tenere accesa questa fiammella di buon auspicio per la storia della cultura locale e (inter)nazionale.