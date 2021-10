Via Annibale Vecchi… la poccia non c’è più. Almeno su metà della carreggiata. Accolta la segnalazione dell’Inviato Cittadino: Anche il catrame, dato senza risparmio, diventa un handicap e un pericolo per chi viaggia su due ruote: occorre che chi di dovere intervenga .

“La pancia non c’è più!”, diceva un tempo l’attore Mimmo Craig, nello sketch “Sonno e risveglio”, in cui magnificava le lodi dell’Olio Sasso, a suo dire particolarmente dietetico.

Pancia sparita, con l’olio dietetico. Poccia stradale demolita, in quanto decorticata.

Dopo la nostra segnalazione, il Comune si è mosso. Ne abbiamo parlato con un cortese geometra che si è adoperato per districare la complicata matassa.

Così è stata chiamata la ditta che (fra Pensiero Fiorito e la gioielleria Cicchi) aveva risarcito l’asfalto “ad abundantiam”, creando un dosso, quasi una collinetta, fonte di pericolo, specialmente per chi viaggia sulle due ruote.

Così, è stato raschiato il bitume in eccesso, e si attende la finitura. Questo è avvenuto per metà carreggiata. Certamente ci sarà analogo intervento sulla restante corsia.

Stampa come “quarto potere”? No: trionfo del buon senso.