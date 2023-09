INVIATO CITTADINO Star bene con la mente e col cuore, acquisendo ‘consapevolezza di sé'

I suoi sostenitori dicono: “Occorre attenzione alla realtà nel momento presente, in maniera oggettiva e distaccata e, soprattutto, non giudicante”.

La pratica della mindfulness avviene attraverso tecniche di meditazione per arrivare ad essere consapevoli di noi stessi, dei nostri pensieri, delle proprie sensazioni e della realtà, intesa come hic et nunc.

Incontro per un dialogo aperto, responsabile e consapevole. Esperienza di promozione del benessere personale e relazionale attraverso le dinamiche del Gruppo Allargato e le pratiche di Mindfulness.

Dicono gli amici perugini de Il Cerchio, Associazione Italiana di Gruppoanalisi: “Venite a scoprire il programma sul nostro sito: https://www.ilcerchio-gruppoanalisi.it/gruppo-allargato.../”

Per iscriversi: https://forms.gle/USHTFcEs1eJHMpPBA

Iniziativa che si terrà Sabato 23 settembre ore 14.30-18.30; Domenica 24 settembre ore 9.30-13.00.