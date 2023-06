INVIATO CITTADINO Stamane a Perugia il congresso internazionale sui Foraminifera

Di che si tratta? Il web ci informa trattarsi di “protozoi ameboidi eucarioti eterotrofi marini, sia bentonici sia planctonici”. Insomma: materia da super esperti.

Biologie e Paleontologia sotto la lente dei massimi esperti mondiali. Un congresso a cadenza quadriennale che ha scelto la Città d’Euliste per celebrare un meeting di rilievo internazionale.

La Kermesse si tiene, a far capo dal 1975, in varie location mondiali. Oggi è per la prima volta in Italia, presso l’Università degli Studi di Perugia, grazie al fattivo impegno del Dipartimento e di Fisica e Geologia. Che può appendersi al petto la medaglia di Dipartimento d’Eccellenza.

Sono attesi, fra i travertini della Vetusta (dal 26 al 30 Giugno), ben 400 esperti a confronto in un fitto calendario di sessioni.

Stamattina, alle 9:00, saluti istituzionali presso la sede del convegno (Centro congressi Hotel Giò). Col Magnifico Rettore di UniPg, Maurizio Oliviero, il Direttore del Dipartimento di Fisica e Geologia, Prof. Diego Perugini e l'assessore alla cultura del Comune di Perugia, Leonardo Varasano.