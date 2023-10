INVIATO CITTADINO Stagione teatrale di lusso alla Filarmonica di Corciano. Per orientarsi nella babele dei linguaggi... con spigolatura "goldoniana"

Teatro per imparare a capire chi siamo. Aperti a recepire la molteplicità dei linguaggi, sostiene Francesco Mangano, assessore alla cultura della città di Coragino. E declina almeno tre modalità/tipologie di comunicazione: la classica, la moderna, la giullaresca.

Proponendo esempi dal ventaglio selezionato con la complicità di Biancamaria Ragni, che della macchina teatrale e del milieu culturale del palcoscenico conosce volti-risvolti. Essendo stata lattata dalla madre Eleonora Mosconi, attrice, e dal mai troppo rimpianto padre Sergio, intellettuale lucidissimo, regista, uomo che del teatro ci ha trasmesso scienza e coscienza.

C’è peraltro da considerare che, per il teatro corcianese, questo è un gioioso decennale. Essendo iniziata la collaborazione con lo stabile nell’anno 2013, sindaco Betti.

Ed ecco la domanda dell’assessore Mangano: a cosa serve il Teatro? Come può incidere nel contesto umano, culturale, antropologico della comunità corcianese? Considerando, peraltro, che la piccola/grande Corciano può contare su ben tre teatri: il Cucinelli (di livello internazionale), la Filarmonica (in sinergia con lo Stabile), l’Arca con una programmazione imperniata sul dialetto e legata a gruppi storici come “Il Carro di Chiugiana” dell’ottimo Cesare Giugliarelli & soci. Senza trascurare le attività formative in atto con le scuole primaria e secondaria.

Dunque, “teatro” come capacità di lettura di temi e problemi di ieri e di oggi. Come risorsa per interpretare stili e stilemi, vezzi e vizi, tic e tac dell’orologio del nostro tempo. O, come diceva Eduardo, luogo dove vivere sul serio ciò che gli altri, nella vita vera, recitano male.

Oppure, citando Arthur Miller: “Ci sono cose assolutamente inutili, come il teatro, l’arte, la letteratura che non ci insegnano niente. Tranne, forse, il senso della vita”.

Se così stanno le cose, non si può che plaudire a una programmazione che si dipana in sette spettacoli di rango. Sui quali torneremo a bocce ferme, nella rubrica VISTI PER VOI, dopo averne assaporato la grana.

Ma è impossibile non citare il Dialogo di una prostituta col suo cliente di Dacia Maraini (28 febbraio), il Raffaello, il figlio del vento, di/con Matthias Martelli (28 gennaio, e lo vedremo, volentieri, per la terza volta!), la Favola di Natale di Giovannino Guareschi (30 dicembre, che prenoto per ragioni… familiari).

Mi incuriosisce parecchio Il primo servitore, su soggetto di Marco Gnaccolini (del 2 dicembre), in quanto parla, in chiave fiction, di Carlo Goldoni, cui sarebbe balenato in mente il plot de Il servitore di due padroni.

Chissà se l’autore è a conoscenza del fatto che, in Palazzo Gallenga-Stuart, oggi sede UniStra, esiste una sala “goldoniana” ove si dice che il giovane, futuro commediografo (a Perugia, dove iniziò gli studi, avendo seguito il padre medico che lavorava fra i travertini della Vetusta), avrebbe dato sfogo alla sua prima vocazione drammaturgica in veste di attore.

Sarà interessante scoprirlo.