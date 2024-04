INVIATO CITTADINO Sradicato il segnale alla sommità della Piaggia Alfredo De Poi

Alfredo è stato un grande perugino. Cui il Comune ha fatto benissimo ad intestare la sequenza di ripide scalette che mettono in comunicazione la parte superiore con quella inferiore di via Alessandro Pascoli.

Per l’esattezza, a far capo dalla cosiddetta chiesetta di San Matteo in Campo d’orto (per noi perugini “la chiesina dei Barbieri”… e un’altra volta racconterò perché) con la zona che fronteggia la Facoltà di Economia e la mensa universitaria, poco sopra l’ex mattatoio civico, oggi Giurisprudenza.

Un luogo sacro. Perché dedicato al nome e alla memoria di un perugino di eccezionale grandezza. E anche perché si è opportunamente scelto di chiamarlo non “via” (ché via non è), ma piaggia, come nella patria d’Euliste si definiscono luoghi a forte pendenza (piaggia Colombata docet).

Dunque, nella mattinata di ieri, Francesco Curto passava per quel luogo e osservava malinconicamente il campaniletto a vela, ancora tristemente privo di una delle due campane, piombata a terra diverso tempo fa e ancora appoggiata nel cortile interno di Santa Elisabetta dei Condotti, dove hanno sede gli Uffici Adisu.

Dunque, Francesco – perugino di persuasa adozione – nota quel segnale a terra, appoggiato al muretto che delimita il marciapiedi sopra la scarpata.

Vederlo e chiamare l’Inviato Cittadino è stato tutt’uno. Anche perché il poeta sa bene che l’amico Alfredo, politico, economista, poeta anche lui, era per il sottoscritto un fratello.

Rapido sopralluogo per verificare e realizzare gli scatti in pagina. E verifica di congruità fra quanto segnalato e il constatato de visu.

Chiariamo che non pare il caso di pensare all’atto vandalico. È più ragionevole supporre che il segnale sia stato abbattuto da una vettura in manovra. Che deve aver pur riportato danni consistenti, dato che il palo era robustamente murato per un venticinquina di centimetri entro un cortina di pietra. Che è stata vistosamente fratturata e sollevata.

Ora è urgente ripristinare lo stato dei luoghi e rimettere al suo posto il segnale.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)