INVIATO CITTADINO Spopola La Brocante a Pian di Massiano

La Brocante spopola al Pian di Massiano. Buona la seconda (la prima uscita è stata il 2 aprile). Un successo annunciato. E baciato dal bel tempo del 25 aprile. Festa grande con tanto pubblico in libera uscita.

Siamo tutti mercatari. Svuota armadi, cantine e soffitte con una straordinaria varietà di merci a prezzi super abbordabili. Elevato numero di espositori non professionisti, fra i quali abbiamo intercettato personaggi conosciuti che dicono: “È un modo per coniugare socialità e piccoli affari: liberandosi di oggetti che intasano le nostre case e restituendo loro una seconda vita”.

(foto Sandro Allegrini)

Capi di abbigliamento nuovi o quasi, oggettistica, dischi, occhiali e… scuola di ballo. Partner affidabile: la Compagnia e scuola di danza Happy Feet che ormai segue stabilmente la Brocante.

INVIATO CITTADINO Elce, la Brocante va a tutto gas

Lo spazio circostante Michele&Co è stato invaso da espositori e pubblico, richiamati dal mercatino trasferito dal Belgio a Perugia da parte della dinamica Norwena Chiara (FOTO), corteggiatissima e unanimemente apprezzata per le sue doti di capace organizzatrice.

Stavolta, ha agito d’intesa con Spazio Vintage di Ilenia Votini e Arte Facendo di Catia Raffaella Azzarelli. Per dare vita a quello che, con un anglicismo, viene definito uno Swap party + Brocante in cui c’è stato proprio di tutto: piccolo artigianato, seconda mano, antiquariato e vintage. Scambi e acquisti a go-go.

Un successo che si espande a macchia d’olio.

LE NOVITÀ DI SEDI IN CITTÀ. Dove si chiude e dove si apre. L’evento si ripeterà dunque al terrazzo e nelle aree parrocchiali di San Donato all’Elce. Cesserà al Parco dei Rimbocchi, anche in relazione alla chiusura del Circolo Mirò [vedi altro servizio in cronaca odierna].

Una nuova apertura è prevista in piazza del Circo. Anche su richiesta dei residenti di prossimità, assecondati da alcuni rappresentanti dell’Amministrazione.