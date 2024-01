INVIATO CITTADINO Spiragli di luce sul Pavone

Una restauratrice al lavoro per un cospicuo intervento sulle due porte del Pavone.

Ne hanno subite di ogni sorte: materiali edili conferiti, colpi e polvere depositata da anni, scalfitture da risarcire, legni disidratati da rigenerare.

Ecco dunque che se ne decide il dovuto ripristino. Effettuato con paziente competenza da una specialista di settore che reintegra, ripulisce, rimette in sesto. E che risponde cortesemente alle domande del cronista e si lascia di buon animo fotografare.

Gli interventi sul fronte piazza della Repubblica sono certamente obbligatori. Proprio per restituire appeal a quello che fu il Casino dei Nobili i cui “carati” (così si chiamano le quote di proprietà) sono in parte anche in mano pubblica.

Il teatro settecentesco del Carattoli è stato sede di eventi teatrali e feste, con balli memorabili. Poi, dal 1940, fu sede di uno dei cinema più appetibili del centro storico.

Le porte dell’interno sono in parte restaurate (quelle aventi speciale pregio), mentre altre sono state sostituite, ossia rifatte ex novo.

L’attuale capitolato non prevede interventi sulle porte dei palchi, anch’esse bisognose di cure, sia nella parte lignea che relativamente alle maniglie.

Saranno oggetto di uno stralcio successivo.

Quel che è certo è che la città ha bisogno del Pavone. Per il quale sono stati spesi soldi pubblici e privati per cercare di curarne le tante patologie dovute alla vetustà di edificio e arredi, ma anche a una serie di trascuratezze.

Non oggi, ma diversi anni fa, il Pavone avrebbe potuto essere salvato e restituito alla pubblica fruizione, se solo avessero trovato applicazione una serie di proposte di trasformazione e adeguamento, sicuramente ardite, ma intelligenti, fortemente osteggiate da una parte dei soci. Ma quel che è fatto è fatto. Ora è tempo che si proceda alla riapertura.

Dai restauri in corso sembra di coglierne le avvisaglie.