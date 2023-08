INVIATO CITTADINO Spiragli di luce a Fontivegge

Un rumor sotto traccia annuncia una significativa novità. Si tratterebbe di una Chiesa evangelica sudamericana che avrebbe acquistato l’immobile, in precedenza occupato dalla catena di fast food statunitense.

L’intenzione pare sia quella di realizzare un luogo aperto di confronto e socialità.

Non, insomma, una semplice finalità di carattere propagandistico e apologetico. Ma la realizzazione di un luogo ad alto coefficiente di socializzazione e integrazione. Che vada oltre il proselitismo religioso per configurarsi come ambiente di accoglienza e confronto.

Sarebbe proprio quello che occorre per una zona ad elevata conflittualità.

Che poi l’elemento aggregante sia una chiesa evangelica o un altro soggetto che opera con finalità etiche è proprio una buona notizia.