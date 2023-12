INVIATO CITTADINO Spazio Musica. Iniziativa a favore dei giovani dai 14 ai 35 anni

Un progetto significativo che avrà sede nell’ex Convento di San Tommaso, divenuto Circolo del Barillaro durante il Regime (nel retro, in via del Melo 34, si trova oggi, dal 2003, il POST, Perugia Officina per la Scienza e la Tecnologia).

Un luogo situato nel complesso incluso tra via Pinturicchio e la Piazzetta del Melo (Post). Nello specifico la sala San Tommaso, al piano inferiore della ex sede della Prima Circoscrizione. Un ambiente acustico, in accoltellato di mattoni, isolato anche sul piano termico: fresco d’estate, tiepido nella stagione invernale.

Un po’ di storia.

Il luogo (che comprendeva un bel giardino urbano) era destinato ad attività sportivo-ludico- ricreative. Durante il Ventennio, c’era un salone da ballo, una zona di ascolto-radio, uno spazio per il gioco delle carte e del biliardo, una specie di palestra di pugilato, un settore dopolavoristico, una biblioteca. Me ne parlò il senatore Lello Rossi che aveva abitato lì vicino, all’inizio di corso Bersaglieri, nella casa dove io stesso sono vissuto.

Quando c’era l’UNPA, l’UNPETTA e l’ONMI. Qui vicino, al civico 68, ebbe sede l’Unpa (Unione Nazionale Protezione Antiaerea), per addestrare la popolazione ai comportamenti di “protezione antiaerea” durante la guerra. Tanto che lo stesso Circolo del Barillaro veniva anche chiamato Unpetta.

Vi ebbe sede anche l’ONMI (Opera nazionale Maternità e infanzia), e la Casa della madre e del Bambino (si legge ancora la scritta a rilievo, recentemente restaurata), un Ente creato per assecondare la campagna demografica del duce. Vi si svolgevano visite specialistiche pediatriche e ginecologiche per i non abbienti. Oltre alla distribuzione gratuita di latte in polvere e alimenti per l’infanzia.

L’intestatario, Antonio Barillari, era un eroico aviatore (dello stormo inviato da Mussolini in aiuto di Franco), abbattuto sui cieli iberici durante la Guerra civile spagnola. Il fascismo, nel quadro della campagna demografica, realizzò in quell’ex monastero un centro per l’assistenza ai bambini e alle puerpere. Vi si tennero iniziative sociali, sportive e culturali. Tra le quali la tradizionale festa della Befana dei Bambini (ci ricordava Benito Vicini che abitava lì vicino e ce ne fornì la documentazione). Vi si svolgevano anche feste danzanti (Andamo a fa du salti al Barillaro, è il titolo di un libro di Walter Pilini). Ed è proprio il filo musicale che lega la storia al presente progetto.

Il progetto odierno di Tuteri

È stato partorito dalla mente e dall’azione del vicesindaco della città, Gianluca Tuteri, nel quadro del progetto “Spazio benessere giovani, tra musica e parole”, approvato dalla giunta comunale di Perugia.

I passaggi ulteriori sono la presentazione del progetto alla Regione Umbria, ai fini dell’ottenimento della risorse necessarie per attuarlo.

In qualità di capofila della Zona sociale 2 (che abbraccia Perugia, Corciano e Torgiano), si attende un finanziamento che dovrebbe ammontare a oltre 100 mila euro. Probabilmente, ben spesi.

“L’obiettivo del Comune – recita il comunicato – è quello di implementare azioni per prevenire il disagio giovanile e promuovere il benessere ‘multidimensionale’, rafforzando le competenze dei giovani con percorsi innovativi di educazione e formazione culturale”.

In questa prospettiva si colloca l’obiettivo di offrire un percorso formativo gratuito in ambito musicale. Per fornire ai giovani spazi di formazione e socialità.

Cosa serve. Le modalità per creare condizioni di funzionalità ed efficienza procederanno con l’acquisto e il noleggio di strumenti musicali (pianoforte, chitarra, batteria, strumenti digitali per la musica elettronica e per la registrazione). Con l’organizzazione di corsi e laboratori di musica (anche elettronica), a livello base e avanzato, consentendo l’uso gratuito della sala prove e della sala registrazione già presenti nei locali.

In programma, partenariati con istituti scolastici e associazioni musicali del territorio.

Inaugurazione prevista per il prossimo 4 gennaio. Cercheremo di esserci e darne conto ai lettori.

(Foto Sandro Allegrini)