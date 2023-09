INVIATO CITTADINO Sostituzione linea principale di viale Faina. Umbra Acque: se ne riparlerà… quando possibile

La ripresa delle attività dopo le ferie, la riapertura delle scuole: sono elementi fortemente ostativi alla conclusione dell’opera. Dato che si tratta di lavori che impongono la chiusura temporanea della strada. Cosa che risulta impossibile, almeno in questo momento. Se ne riparlerà in futuro: forse la prossima estate, con meno gente in giro.

Un traffico bestiale. In effetti, basta fermarsi qualche minuto in viale Faina per accorgersi che il traffico è ininterrotto, in entrambe le direzioni di marcia. Non è il caso di frapporre semafori o sensi unici: significherebbe paralizzare la vita cittadina.

Intanto si completa quello che si può.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)

Via del Fagiano. È questa una delle bretelle che collegano viale Faina con via Fabretti. Qui correvano le tubazioni dell’acquedotto di Bevignate che adducevano il prezioso liquido alla Fontana Maggiore.

Via del Fagiano è stata rifatta in periodo recente, mentre va sostituito il raccordo, per un breve tratto, che la collega a viale Zeffirino Faina. E in questo senso si procede (foto).

La via delle Case Operaie. Anche qui c’è l’intera linea da sostituire. Ma senza nessuna difficoltà. Si farà un pezzo alla volta, avvertendo i residenti del tratto sul quale si opera. Ci sono poi i collegamenti con le singole unità che verranno effettuati a breve.

Si lavorerà anche di notte. Per completare in periodo utile, si procederà anche a lavoro notturno, almeno per una settimana. La ditta ce la mette tutta. Ma ad impossibilia nemo tenetur. E il tempo che ci vuole ci va messo.

La linea principale è ferma davanti al Collegio Adisu ormai dismesso. Ma, appena completati i lavori, la nuova linea sarà immediatamente operativa, essendo già stata sottoposta alle prove di tenuta.

Ultima difficoltà al Cassero dove, per raccordare la vecchia e la nuova, c’è da andare sotto di oltre due metri. Senza contare che la linea passa sotto le radici di un albero di grosse dimensioni. Sarà un dente da cavarsi. Non senza difficoltà.

Certo che, come abbiamo raccontato nei nostri servizi, operare sul vecchio, con mappe approssimative, se non fallaci, non è stato un gioco da ragazzi. Onore, dunque, alla ditta che ha operato con impegno e competenza.