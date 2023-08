INVIATO CITTADINO Sorprese in acropoli. Lo scavo rivela un messaggio in bottiglia. Vergato su un cartiglio…

Una bottiglia… a secco. Anche se, comunque, l’acqua c’entra… in qualche modo. E spieghiamo perché.

Si rompe un tubo di adduzione dell’acqua in prossimità di un negozio ubicato al pianterreno del Palazzo dei Priori (dunque, di proprietà comunale).

Siamo in adiacenza al punto in cui si dovette rifare il collettore di distribuzione, giunto a fine vita per ossidazione [e ancora si attende che vengano rimontate le pietre sbriciolate per raggiungere il guasto!]. All’epoca, parliamo di oltre mezzo secolo fa, i tubi erano in ferro e dunque soggetti a usura.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)

Nel nostro caso, ieri mattina interviene una squadra che rompe le lastre di pietra serena e arriva al punctum dolens.

Qui, tra il materiale di riempimento, fa capolino una bottiglia al cui interno si distingue un foglietto rigirato (foto).

La curiosità induce a rompere quella bottiglia. E a srotolare il cartiglio.

La curiosità, si dice, è femmina. Ma anche i maschi non scherzano.

In questo caso, il foglietto, srotolato e bagnato, finisce sul bancone del Caffè del Cambio, che vanta la presenza di Federica, regina di caffè e cappuccini e madre di un campione di ballo internazionale. E lei stessa raffinata coreuta.

La stupenda Federica srotola, assembla con cura i lacerti cartacei e aiuta l’Inviato Cittadino a decifrare.

Sul foglio si legge una specie di ringraziamento all’ingegnere Antonielli (dovrebbe trattarsi di Gianni Antonielli, nostro amico, geometra già responsabile delle strade del Comune e normalmente chiamato “ingegnere”, un “accrescitivo” legato alla stima per le funzioni svolte).

Evidentemente, il lavoro dei dipendenti CREA si era svolto sotto la sorveglianza e la supervisione dell’addetto alle strade del Comune. Tempi nei quali si vigilava attentamente sulla qualità dei lavori eseguiti su spazi pubblici e proprietà comunali. Absit iniuria verbis.

Il ringraziamento “per l’efficienza” è firmato da un gruppetto di muratori che facevano parte del gruppo che operò in loco intorno agli anni Settanta. I nomi: Francesco, Fernando, Eutimio.

Come si vede, l’acqua c’entra comunque perché all’epoca l’acquedotto e la distribuzione erano gestiti da una società il cui acronimo suonava, appunto, CREA.