INVIATO CITTADINO Sono passati dieci anni dalla scomparsa di Marco Vergoni

Amò la sua città e la immortalò in disegni e racconti grafici. Realizzò anche indimenticabili libri su personaggi ed episodi della nostra storia: Braccio, Rocca Paolina, Colomba Antonietti, il XX Giugno…

Sempre disponibile a raccogliere ogni sollecitazione, ogni progetto che lo vedesse impegnato nella difficile arte del fumetto.

Fumetto: espressione riduttiva a definire il suo lavoro artistico-creativo. Rapido, efficace, di grande precisione. Sempre supportato da una ricerca storica rigorosa.

Ho avuto il piacere di realizzare con Marco avventure editoriali preziose. Ne ricordo almeno una “… e lascia sta’ i santi” (Aguaplano editore) in cui dette fondo alla sua straordinaria capacità di ironizzare, sempre in modo elegante e affettuoso, su vezzi e vizi di santità perugina. Reale o inventata (prometto ai nostri lettori di tornare in argomento)

La disponibilità di Marco era straordinaria. Sebbene riservato, non ci fu una volta in cui non abbia consentito a partecipare agli incontri della mia Accademia del Dónca, portando sempre un contributo di altissimo livello.

Uno dei tanti doni che mi ha lasciato sono i due loghi del Dónca (in gallery) che ho dovuto registrare per evitarne il sistematico saccheggio.

Spesso impegnato col lavoro, alla richiesta di fare qualcosa insieme rispondeva “Non posso, ci ho troppo da fa’”. Quando gli rispondevi “Va bè, pazienza” e già si era allontanato in fretta, ti richiamava dicendo “Oh, per quando te serve?”. E dava seguito alla richiesta. Una disponibilità infinita.

Dopo la sua scomparsa, mi sono visto arrivare la moglie, Argentina, che mi ha consegnato un quadernone. Conteneva appunti grafici per un libro che avremmo dovuto realizzare sui modi di dire perugini. C’era anche un disegno ironico, alla sua maniera (foto). Rappresenta un perugino che fa boccacce, avendo sulla punta della lingua, srotolata, la Fontana Maggiore. Estremo, affettuoso sberleffo. A se stesso, non meno che agli altri.

Ho voluto servirmene per la quarta di copertina del libro postumo di poesie perugine del comune amico Franco Piazzoli. Che, con Marco condivideva il fare sornione e ironico. L’ho fatto perché so che a Marco sarebbe piaciuto.

Oggi ricorre la data fatidica dell’addio alla sua vita terrena. So che se n’è andato avendo nel cuore l’immagine dell’amatissimo nipote. Ma anche un pezzo della sua, della nostra Perugia.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)