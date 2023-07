INVIATO CITTADINO Sono il sole e il caldo i padroni del campo

Riteniamo utile informare i lettori su rischi e benefici dell’esposizione: salutare, solo se effettuata con prudenza. Nell’intervista, indicazioni e consigli del dermatologo perugino Gian Marco Tomassini, con qualche spiritosa vignetta di Mario Tomassini, in arte TOM, presidente dell’Associazione “No al melanoma onlus”, già medico del Perugia calcio, iscritto all’Albo d’Oro della Città (2007), apprezzato sia come professionista che come figura di riferimento del milieu socio-culturale perugino. L’Inviato Cittadino, amico ed estimatore della ‘magnifica coppia’, ne propone alcune significative chicche fra scienza dermatologica, buon vivere e grafica di rango.

Dopo una prima puntata, INVIATO CITTADINO Fratello Sole… cum iudicio (perugiatoday.it) veniamo ora ad informare sui possibili rapporti tra fotoesposizione e melanoma

Caro Marco, riprendiamo il filo del discorso sul Sole tra rischi e benefici. Quale il possibile rapporto col melanoma?

“È stata ormai dimostrata la relazione tra esposizione al sole e sviluppo di tumori della pelle, compreso il melanoma”.

Questa è la conseguenza più grave. Ma ne esistono altre dannose, anche se meno drammatiche?

“I raggi UV possono determinare fotodermatiti di origine tossica o allergica, come ad esempio quelle che si manifestano in conseguenza della concomitante assunzione (per via generale o all’applicazione locale) di farmaci fotosensibilizzanti”.

Di conseguenze negative, ve ne sono anche altre comuni?

“Esistono malattie virali e immunitarie, quali l’herpes simplex ed il lupus eritematoso sistemico, che peggiorano, o addirittura, nel caso del primo, insorgono a seguito dell’esposizione solare”.

(Foto Sandro Allegrini, disegni di TOM)

Insomma, esposizione al sole come amico/potenziale nemico. Un “ingrediente” da utilizzare con saggezza. Parliamo ora degli effetti benefici.

“Certo è che una esposizione graduale ed effettuata con le dovute precauzioni, oltre che piacevole, è anche molto positiva per alcuni tipi di patologie cutanee”.

Quali?

“Ad esempio, si rilevano effetti benefici sulla dermatite atopica del bambino, come sulla dermatite seborroica e la psoriasi. Ergo: non bisogna avere paura del sole, ma dobbiamo imparare a rispettarlo”.

Le stesse regole valgono per tutti?

“Va sottolineato che ognuno di noi è un individuo a sé. Non è quindi detto che due amici, dopo un giorno di mare vissuto insieme, reagiscano al sole allo stesso modo, ma lo farà ciascuno a seconda del proprio fototipo”.

Cosa significa?

“La capacità individuale di reagire alla luce del sole permette di classificare la razza umana in diversi Fototipi, basandosi sul colore della pelle, degli occhi e dei capelli. La differenza tra i vari fototipi è dovuta alla qualità e alla quantità di melanina prodotta e quindi del conseguente rischio di fotodanneggiamento”.

A questo punto, ti chiedo un elenco dettagliato dei fototipi, magari graficamente illustrato da qualche disegno del nostro Tom (all’anagrafe Mario Tomassini).

Esistono 6 fototipi:

1. Pelle chiarissima, capelli biondi o rossi, occhi azzurri. Si scotta sempre e non si abbronza mai.

2. Pelle chiara, capelli chiari, occhi chiari. Si scotta spesso e si abbronza con difficoltà.

3. Pelle normale, capelli castani, occhi verdi o castani. Si può scottare e si abbronza con tonalità dorata.

4. Pelle olivastra, capelli e occhi scuri. Si scotta difficilmente e si abbronza facilmente.

5. Pelle scura, capelli e occhi scuri. Non si scotta mai e si abbronza in fretta.

6. Pelle nera (disegno)