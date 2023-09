INVIATO CITTADINO Solomeo. Brunello Cucinelli e il Magnifico Rettore Maurizio Oliviero accendono le luci sulla prima edizione dello ‘Young Sparks Symposium’

Fra i quali, il Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane Salvatore Cuzzocrea, la Presidente di INDIRE Cristina Grieco, il Presidente del CONI Giovanni Malagò, la Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei.

Sotto la lente il rapporto tra le culture, declinate nell’ampio ventaglio che coniuga la comunicazione con l’esigenza di un forte neoumanesimo.

Emerge, nella sua assoluta necessità, l’esigenza di analizzare il rapporto fra persone e scienza. Tema affrontato da Andrea Pontremoli, un leader profetico nel campo dell'innovazione e della tecnologia. A lui il compito di ripercorrere il proprio cursus honorum, da semplice tecnico di manutenzione a Presidente e Amministratore Delegato IBM Italia. E, più recentemente, Presidente di Motorvehicle University of Emilia Romagna (MUNER), un'associazione creata grazie ad una connessione sinergica tra università e le aziende della motor valley italiana.

Vicenda per certi versi assimilabile al percorso umano e imprenditoriale di Brunello Cucinelli, pervenuto a un livello di assoluta eccellenza anche grazie alla capacità e alla decisa volontà di ricondurre ad unità esigenze produttive, rispetto delle persone e del Creato, pulsioni di persuaso e persuasivo neoumanesimo.

Nella motivata convinzione che la tecnologia sia elemento fondamentale, ma non sufficiente, a garantire il successo, quando non è accompagnata dalla capacità di relazionarsi proficuamente e dalla condivisione del sapere.

La giornata è proseguita col trasferimento a Norcia e con una visita alla città.

Per proseguire con le “storie di vita” che possono fungere da guida alle giovani faville ed assecondare la nascita di un “sacro fuoco”, è stata la volta di Mauro Ferrari, scienziato, già presidente del Consiglio Europeo della Ricerca. Ferrari, dimostrando una straordinaria versatilità e ampiezza di orizzonti, ha chiuso il suo intervento cimentandosi nel concerto, Moon landing, insieme alla sua orchestra, la Rhythm and Blues Band.

Oggi, in mattinata, in quel di Solomeo, l’intervento della giornalista Barbara Capponi che dialogherà con Gianluca Gregori, Rettore dell’Università Politecnica delle Marche ed economista, sul delicato tema del rapporto fra umanesimo, sostenibilità e modelli economici.

Nel pomeriggio, le giovani faville si trasferiranno ad Assisi, per ascoltare e far propria la “Storia di Vita” del cantautore Giovanni Caccamo.

Esempi che si collocano come archetipi contemporanei in grado di esser assunti come paradigmi valoriali. Clarissima virtutis exempla.