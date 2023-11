INVIATO CITTADINO Si smontano le impalcature al Palazzo Vajani lungo via Calderini

Siamo sul lato lungo del palazzo dei Notari (Palazzo Vajani), al cui pianoterra è ubicato lo store di Guarducci.

Devono aver sofferto i negozi che si affacciano sul versante Biagini. Tavolati, tubi, lamiere e accessori hanno un po’ disturbato l’attività, scoraggiando i potenziali clienti dall’avvicinarsi alle vetrine.

Tirano un respiro di sollievo Turan, Pagana, Biagini, Jolly Bar… perché d’ora in poi i loro esercizi saranno ancora più attrattivi, unendo al servizio il valore aggiunto dell’estetica.

Il palazzo è tornato ad una colorazione omogenea (giallo antico) e non presenta più screpolature, distacchi d’intonaco, inestetismi e criticità.

Benedetto/maledetto 110. In questo caso, come in altri edifici del centro storico, è stata una manna. Non solo per i proprietari degli immobili, ma anche per la facies dell’acropoli.

(Foto Sandro Allegrini)