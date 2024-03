INVIATO CITTADINO Si rinnova a Civitella d’Arna il gioco del toccetto

Anche stamane, dopo la messa, alle 11:00, appuntamento nella piazzetta antistante la chiesa.

Un’antica consuetudine per animare la mattina della Pasqua.

L’uovo sodo (tosto in dialetto) è l’arma da usare. In un gioco che coinvolge adulti e ragazzini.

Come si procede. I due contendenti prendono in mano un uovo sodo (non benedetto, per carità, perché il gioco è materia diabolica!) e lo impugnano, per proteggerlo, fino a lasciarne appena intravvedere una parte, tra il pollice e l’indice.

La sfida consiste nel far scontrare le due uova finché il guscio di una delle due non si rompe. A quel punto, l’uovo con la buccia rotta diventa preda del “nemico”.

Più scuro, più forte? Si diceva che i più bravi sapessero riconoscere le uova con la “coccia” più resistente. Si pensava che fosse più forte l’uovo col guscio scuro. Ma non è vero.

Perché il nome. Il nome del gioco deriva da toccio, termine che nel nostro dialetto sta anche per “robusto”.

Il verbo toccià significa “sbattere/urtare” e l’origine del “toccetto” è dunque chiarissima.

Noterella linguistica. L’uovo lessato si definisce tosto, che corrisponde all’italiano “tosto” nel senso di “duro”, in opposizione a quello crudo e liquido.

L’etimologia del termine perugino si richiama al latino tostum, come participio passato del verbo latino torrere nel senso di “seccare”, riferendosi evidentemente all’evaporazione dell’acqua e alla cottura dell’uovo.

(Foto Pro Arna)