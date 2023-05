INVIATO CITTADINO Si può essere eroi del dialogo e della fratellanza anche nuotando

Si può essere eroi del dialogo e della fratellanza anche nuotando. L’esempio di due ragazzi, italiano ed egiziano.

Ne avevamo anticipato la notizia. Anche in ragione della persuasa condivisione dello spirito di dialogo che caratterizza il popolo umbro. Sull’esempio del santo serafico, della nonviolenza di Aldo Capitini, del confronto interreligioso, fortemente voluto dall’indimenticabile monsignor Elio Bromuri.

Due Giovani Eroi, uno Italiano l’altro Egiziano, due ragazzi in competizione, non per la medaglia ma per la Fratellanza.

Il Challenge Champions Forum ha visto una splendida dimostrazione di amore, amicizia e solidarietà tra Egitto e Italia.

Presso la sede della Egyptian Diving and Rescue Federation, i nuotatori hanno gareggiato in una nuotata di un chilometro, in pieno spirito di condivisione e collaborazione.

Durante l’esibizione, i nuotatori erano interconnessi e si abbracciavano le mani. Raggiunto insieme il traguardo, hanno cantato “Lunga vita all’Egitto e all’Italia”, esprimendo la loro gratitudine e la propria convinta appartenenza ai rispettivi Paesi.

Il Forum, presieduto dal Consigliere Ahmed Fathi e sotto l’egida del Ministero della Solidarietà Sociale e del Consolato d’Italia ad Alessandria, ha rappresentato un’occasione per confermare la forte interdipendenza tra Egitto e Italia e per rafforzare i legami tra le due nazioni.

Il nuotatore selezionato Mohamed el Hussieny e il nuotatore italiano Flavio Lucci, affetto da sindrome di Down e venuto con la mamma Chiara Cavalieri, hanno svolto gli ultimi esercizi presso la Federazione Egiziana di Tuffi e Soccorso in preparazione al Challenge Champions Forum.

Alla fine della gara, una dimostrazione d’affetto più che una sfida, Mohamed el Hussieny e Flavio Locci hanno ricevuto le medaglie del concorso, celebrando insieme il successo della collaborazione e il loro amore per l’Egitto e l’Italia.