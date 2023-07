INVIATO CITTADINO Si pasteggia e si beve sul sagrato della chiesa del Gesù

Una frequentatrice della chiesa-basilica urbana del Gesù ci manda notizia e foto.

Immagini inequivocabili che mostrano come quel luogo, con la chiesa aperta, sia diventato un ristorante open air.

La lettrice afferma: “Ho sentito che quell’area è di pertinenza della chiesa, ma non le appartiene. Insomma: lo spazio sarebbe pubblico e farebbe capo al Comune”.

Sta di fatto che – asserisce la lettrice – al termine del consumo di cibo e bevande, rimangono sul posto contenitori, bottiglie e lattine.

Circostanza che, in tutta franchezza, non abbiamo personalmente verificato. Ma ci limitiamo ad osservare che sarebbe bene almeno rimuovere quei residui, sia da parte degli utenti che da coloro che quelle vettovaglie hanno fornito.

Ora non è criticabile che i tanti ospiti legati a Umbria Jazz (magari giovani e non facoltosi) prendano qualcosa all’aperto. Non potendosi permettere il ristorante. Ma l’affollamento di gente e di vetture a ridosso di quelle scalette e del sagrato sembra eccessivo.