INVIATO CITTADINO Si mette in sicurezza la zona di via Calindri col taglio dei pini, pericolosamente inclinati sulla carreggiata

Si tratta di abbattere un certo numero di piante, posizionate all’interno di un giardino condominiale.

Una teoria di pini fortemente piegati in direzione della pubblica via.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)

Abbiamo avuto modo di segnalare la circostanza. Riportando i timori e le perplessità avanzate da alcuni residenti del condominio che fronteggia il palazzo. Nonché le ragionevoli preoccupazioni che fanno capo a quanti si trovano a passare in zona abitualmente.

Si procede con le prudenze del caso. Vigilando per tutelare i veicoli di passaggio. Oggi, e a seguire, si procederà nella zona più a rischio, ossia al punto di innesto di via Calindri lungo via Torelli.

Qui il livello di attenzione dovrà essere ancora più elevato.