INVIATO CITTADINO Si lavora per la fibra ottica alla Leonardo

Si lavora per la fibra ottica alla Leonardo. PNRR, un sentito grazie da parte di insegnanti, famiglie e alunni.

Una decisione di positivo rilievo amministrativo e pedagogico.

Si alzano i calici all’Istituto Comprensivo Perugia 1, al cui servizio si sta operando per un cablaggio, portatore di sicuri esiti in termini di efficienza e positività. Ne è consapevole in primis la dirigente Francesca Volpi che ha avuto il piacere di soprassedere all’inizio di questo lavoro (foto).

Non è un caso che questa scuola perugina sia stata antesignana di competenze formative di carattere informatico da ben quattro decenni.

Merito dell’indimenticabile professore Settimio Perugini che introdusse e propagandò questo settore, all’epoca d’avanguardia, creando un’aula d’informatica al tempo in cui l’uso del computer era pressoché sconosciuto. Almeno nella scuola italiana. Vennero all’epoca istituiti corsi per docenti e amministrativi, conseguimento della Patente Europea ECDL per i ragazzi. E tanto altro.

La presenza/assenza di Settimio Perugini è stata marcata dall’intestazione di quell’aula a suo nome. Senza dimenticare i famosi grafici a curve di livello che ancora campeggiano nella scuola, come prototipi di generosa laboriosità.

Porte aperte, dunque, al cablaggio e alla fibra.

PS. Mi piace ricordare che di Settimio sono stato apprendista e amico. Al suo pensionamento ricevetti in eredità quell’aula in cui ho passato quasi un ventennio di gioiosa attività. Uscendone “alfabetizzato”. E, a mia volta, alfabetizzando generazioni di ragazzi che oggi vedo affermati nelle professioni. La ricompensa più alta alla quale si possa ambire.