INVIATO CITTADINO Senza Toppetti hanno toppato. Inaugurazione ‘monca’ di quella piazza a Montecastrilli

Parla Alfiero Toppetti, attore assisiate che esplose accanto alla Carrà.

La cronaca ci racconta che a Montecastrilli è stato inaugurata una piazza intitolata a Raffaella Carrà.

Non lo ha fatto la natia Bologna, né la prediletta Bellaria (non essendo peraltro decorso il decennio dalla scomparsa… ma le deroghe esistono).

Per prima era stata la città di Madrid ad aver celebrato la nostra Raffa nazionale. Ma ancora nessuno in Italia, prima che decidessero di farlo i montecastrillesi.

Certo è che è stato dimenticato, o ignorato, l’unico rapporto della Carrà con l’Umbria. Che è quello dell’attore Alfiero Toppetti. Per costanza di amicizia, affetto, lavoro, proficua collaborazione.

Ma, evidentemente, nessuno degli Enti coinvolti nell’operazione toponomastica se l’è ricordato. O se ne è voluto ricordare. Forse non lo sapeva.

Abbiamo già una volta riannodato i fili di questa amicizia e rapporto professionale. Dipanatisi e protratti nel tempo.

Dal primo incontro a casa di Raffaella con Japino, Pupi Avati, Brando Giordani e Nik Novecento.

Alla tenacia con cui la Carrà volle e ottenne la presenza di Alfiero al proprio fianco in “Domenica In”.

A proposito del rapporto personale con Raffaella, Toppetti ci aveva raccontato: “Splendido. Quei sei mesi (a cavallo fra 1986 e 1987) furono per me una vera Accademia. Non tornavo nemmeno a casa: stavo in redazione e in studio senza interruzione. Volevo capire come si costruiva una trasmissione, la scaletta, gli ospiti, la gestione di tempi e di spazi”.

Aggiungeva: “Raffaella era con me generosissima. Mi ha fatto fare di tutto: dai numeri con Silvan (quel matto mi segava, mi addormentava, me ne faceva di ogni sorta) alle presentazioni. Capitava, talvolta, che con qualche personaggio – specialmente femmina – la Carrà non intendesse misurarsi. Evito di fare nomi, ma in genere si trattava di cantanti sguaiate, sopra le righe, con cui Raffaella, da vera signora, non voleva avere a che fare. Allora mi diceva: ‘Toppetti, fai tu!’. E io facevo, preparandomi e mettendomi in gioco”.

Lo apprezzava dicendo: “Tu hai una grande fortuna, Alfiero: buchi il video. Nel nostro ambiente è una dote fondamentale”.

Raffaella attribuì ad Alfiero la memorabile invenzione di un fortunato slogan: “Con Raffaella abbiamo coniato una battuta che è rimasta memorabile: ‘La domenica è femmina’. Sono passati trent’anni: ancora la gente se la ricorda e me la ripete incontrandomi”.

Dice Toppetti: “Quando la gente mi riconosceva per strada, Raffaella diceva: ‘Diavolo di un Toppetti, sei internazionale’. Mi voleva bene, mi manifestava un senso di affettuosa protezione, aveva piacere che imparassi il mestiere. Le devo tutto. Ancora oggi, quando sono in treno o per strada, in qualche città italiana, la gente mi chiama per nome o, più facilmente, per cognome. Come a Roma: ‘Anvedi, Toppetti!’. Confesso che per me è una soddisfazione”.

Il film di Corbucci con Dellera. Peraltro fu Raffaella ad assecondare il ruolo di protagonista di Toppetti in “Roba da ricchi” di Sergio Corbucci.

Dispiaciuto, ma non rancoroso. Ora, a proposito del mancato invito all’inaugurazione di quella piazza di Montecastrilli, in memoria di Raffella, Alfiero dice. “Pazienza. Si vede che non lo sapevano”.

Si lascia andare ai ricordi. “Raffaella era una persona meravigliosa, le debbo tutto”.

Racconta: “Quei sei mesi siamo stati insieme ininterrottamente. Stavo in redazione con lei dalle 9 del mattino alle 20:30/21:00 di sera. Tutti i giorni tranne il lunedì, quando tornavo a casa. Ma il martedì mattina ero ancora lì, fin dalle 9:00”.

Precisa Alfiero: “Raffaella aveva la chiave della redazione. Verso le 20:00, i collaboratori (i ragazzi, diceva lei) se ne andavano ed era lei a chiudere. Facevamo la strada a piedi fino al mio albergo. Poi lei saliva nell’auto che parcheggiava lì vicino e ci davamo l’arrivederci al mattino dopo. Facendo colazione insieme per poi cominciare a lavorare. Ho imparato tanto. Le ho voluto e mi ha voluto bene”.

MORALE. Senza Toppetti, insomma, hanno toppato. Perché era in assoluto il nesso naturale fra l’Umbria e Raffaella.

Ma si può sempre metterci una… toppa. Invitando il caro Alfiero a raccontare aneddoti e retroscena di quell’amicizia. Magari presentando la sua bio Alfiero Toppetti. Una spalla per amico (Morlacchi editore). So di essere in palese conflitto d’interessi perché quel libro l’ho scritto io. Ma, che volete farci… se le cose stanno cosi?

(Copyright foto: Alfiero Toppetti, Sandro Allegrini, Morlacchi editore)