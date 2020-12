Cva dei Rimbocchi come sede per ospitare i senzatetto trasferiti da Sant’Erminio. A che punto siamo.

Dalla data odierna, come promesso dal Comune, dovrebbe entrare in funzione la nuova sede per l’accoglienza dei senzatetto fin qui ospitati in via Eugubina, in quel di Monteluce.

Era stato preso l’impegno di rendere operativa la nuova sede da oggi. Nella giornata di ieri l’Inviato Cittadino è andato a vedere dall’esterno a che punto siamo coi preparativi. Ma, causa l’(opportuna) interposizione di tendaggi bianchi di protezione, poco è dato vedere.

Ricordo che la ex palestra era ingombra di banchi di scarto, accumulati quasi fino al solaio. A un’occhiata dall’esterno si nota che quei materiali sono stati rimossi. Anche la parte rialzata, una specie di palcoscenico utilizzato per vari eventi, è perfettamente liberato.

Lo spazio fisico è dunque disponibile. Vedremo se i bagni, le docce, l’impianto di riscaldamento sono stati adeguatamente sistemati. L’ingresso – come spiegato in un precedente servizio (leggi qui) – è l’ex uscita di sicurezza (in foto). Entrata differenziata al fine di evitare che il pubblico in transito per accedere agli uffici possa incrociare gli assistiti. A breve una nota con la situazione aggiornata all’ultimora.