INVIATO CITTADINO Selezione ufficiale dei Nastri d’Argento. Un film piuttosto… perugino

Produttore esecutivo il nostro Daniele Corvi, nato e vissuto a Porta Sole, nella casa che fu del poeta Sandro Penna (affinità elettive?).

Autrice della colonna sonora la giovanissima Benedetta Capaccioni, in arte Mirice, studentessa del Liceo Classico Annibale Mariotti.

Corvi è inventore e direttore artistico del Love Film Festival e componente del CdA dell’Umbria Film Commission.

Proiettato al Sant’Angelo. Abbiamo visto il film l’11 dicembre 2023 al Cinema Sant’Angelo.

Il corto ha poi vinto la sezione cortometraggi di “Primo piano sull’autore - Pianeta donna”, diretto da Franco Mariotti, la cui premiazione è avvenuta lunedì 29 gennaio 2024 al Cinema Caravaggio di Roma.

La vicenda è legata ai traumi infantili subiti da una bambina, Adele (Elisa Pierdominici), che patisce le conseguenze psicologiche indirette dei maltrattamenti che il padre (Luca Lionello) compie sulla madre (Elisabetta Pellini).

Il titolo Lontanìa è ispirato da una poesia del poeta gradese Biagio Marin.

La regista, Andrea Simonella, è al secondo cortometraggio, ma vanta una certa esperienza nel mondo del cinema e una lunga collaborazione con il Maestro Pupi Avati.

Altri legami del corto con Perugia risiedono nella circostanza per cui Elisabetta Pellini è stata la madrina del Perugia Love Film Festival 2017 e Luca Lionello vincitore del Grifone d’oro come miglior attore 2023 per il film Padre Pio di Abel Ferrara.

Produzione ternana. Altra componente umbra è la collaborazione con la società di produzione ternana “Ph neutro film”.

Quindi parecchia Perugia e un po’ di Umbria Verde a raccogliere i frutti di un impegno artistico e produttivo al quale auguriamo di raggiungere orizzonti più ampi e conseguire traguardi sempre più ambiziosi.