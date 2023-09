INVIATO CITTADINO Secondo step dello Young Sparks Symposium in sinergia Cucinelli-UniPg

Una sintesi che corrisponde al postulato sulle cui premesse è stato creato l’evento con carattere di eccezionalità.

Nella mattinata di ieri, ad accendere l’immaginazione delle “giovani faville” è stato l’economista Gianluca Gregori, Rettore dell’Università Politecnica delle Marche.

Un discorso incentrato sul tema della relazione fra umanesimo, sostenibilità e modelli economici.

In sintesi: il futuro non si può antivedere in termini assolutamente predittivi, ma lo si può costruire e far scaturire dalle scelte di oggi.

È dunque fondamentale il tema delle relazioni, dell’etica, del fattore umano.

La giornata si è quindi dipanata nella Città serafica. I giovani hanno incontrato il cantautore Giovanni Caccamo, che ha proposto la propria “Storia di vita”, anche attraverso il progetto “Manifesto del cambiamento – Parola ai giovani”. Seguendo le direttrici dell’appello vergato dallo scrittore Andrea Camilleri, che affidava alle nuove generazioni l’arduo compito di percorrere la strada di un nuovo umanesimo.

A chiudere, un concerto, affidandosi al linguaggio coinvolgente e universale della musica.

La giornata odierna è imperniata su due sessioni: la prima “People and territory”, con Moses Brings Plenty (ne parleremo nell’edizione di domani).

Quindi il panel dedicato al delicato tema del rapporto fra umanesimo e comunicazione, con la partecipazione di Roberto Cetera e Sumaya Abdel Qader.

Nel pomeriggio, a Perugia, i riflettori dell’Auditorium di San Francesco al Prato si accenderanno sulla “Storia di vita” di Manuela Dviri, intervistata da Gad Lerner.

A seguire, sul palco l’Orchestra ERASMUS che offrirà un concerto di sicuro interesse e rilevante qualità.