INVIATO CITTADINO Seconda Stagione de “Il filo di Arianna”, gli incontri del sabato con la Dramaturg Linda Dalisi

Come sede non più l’“irraggiungibile” Centro Studi Sergio Ragni (ai piani alti del teatro), ma il più comodo Caffè del Teatro di Walter Giacchetta.

Fra un cappuccino e una chiacchiera, a far capo dalle 11:30, si assiste a un incontro di livello decisamente alto.

Offerta culturale, a ingresso libero, destinata in particolare ad amanti del teatro e a specialisti. Ma, direi, all’universo mondo che sia interessato a quanto accade sul palcoscenico… e anche “prima/dietro”.

È presente, tra gli altri, la protagonista Mirandolina Sonia Bergamasco, e tanti abbonati, oltre alla compagine dello Stabile, dal Direttore Nino, a Barbara, Federica e gli altri.

Per intercettare le mappe e le coordinate che hanno dato corpo alle scelte per la Stagione 2023-2024, attraverso un approfondimento a cura della Dramaturg Linda Dalisi.

Ma cos’è un* Dramaturg? Regista, attore, scrittore…? Niente di tutto questo o, forse, tutto questo insieme e anche un po’ di più.

Da oltre una decina d’anni si è aperto questo canale di collaborazione fra la Dalisi e Antonio Latella. Ha funzionato egregiamente per Chi ha paura di Virginia Woolf?. Gira alla grande per La locandiera, attualmente in scena al Morlacchi e ai nastri di partenza per tutto lo Stivale fino ad aprile 2024.

Scopriamo con interesse che fa capo al Dramaturg la fase progettuale e preparatoria di uno spettacolo, che prende anima, e corpo, grazie a questa figura dalla portata decisamente maieutica.

Come la levatrice Fenarete, mamma di Socrate: poiché aiuta a tirar fuori, fa nascere, penetrando nelle pieghe del tessuto drammaturgico, setacciando e scavando la biografia dell’autore (stavolta lo ha fatto con Goldoni), intuendone e rivelandone le intenzioni, intercettando ordito e trame della singola opera da mettere in scena. Insomma: avantesto, contesto, testo e sottotesto. Alla ricerca delle parole chiave e dei concetti forti.

Come mettersi al servizio degli addetti ai lavori e del pubblico.

Per aiutare regista e attori, Linda realizza mappe concettuali, storyboard, schemi, scalette, monografie di approfondimento (stavolta sulle donne eccellenti del Settecento, veneziano e non solo). Una di queste mappe è addirittura lunga una decina di metri e srotolarla si rivela operazione macchinosa.

Linda ci racconta, con naturalezza e competenza, la vita e le scelte di Goldoni attraverso la lettura di passi dei Mémoires. E noi ci esaltiamo, ricordando che proprio a Perugia Goldoni scoprì la passione teatrale, che proprio nella Sala Goldoniana di Palazzo Gallenga-Stuart si esibì da ragazzino.

E Dalisi si spinge fino a dettagliare le metamorfosi di Pantalone: da maschera popolare, alla figura di Padre, a simbolo/metafora/prototipo dell’emergente borghesia cittadina. Una diegesi intrisa di cultura vasta e profonda nell’arte degli editui di Talia.

Linda realizza questi schemi su rotoli costruiti incollando i supporti dei cartamodelli contenuti in Burda. Lungo manifesto tempestato di posti it, scritte, appunti minutissimi. Insomma: un perfetto lavoro “sartoriale” (ecco perché Burda!) .

Tutto questo, e tanto altro, compete alla figura e al ruolo del Dramaturg. Bastava dirlo prima!

(Foto esclusive Sandro Allegrini)