INVIATO CITTADINO Se perdi la testa col telefonino, no panic

Rimuovere difficoltà, dissipare l’imbarazzo. Tutto quello, insomma, che ci fa sentire inadeguati davanti all’utilizzo, efficiente e razionale, del benedetto/maledetto telefonino.

Il timore di apparire imbranati ne limita l’utilizzo. Specialmente per quanti non siano nativi digitali e abbiano superato gli “anta”. Non perché siano degli incapaci, ma semplicemente perché hanno assunto un approccio sbagliato, difensivo, incerto, timoroso… davanti a questa che non si può più definire “novità”.

Tutti ne possediamo uno (o più d’uno) ma lo utilizziamo in misura minima rispetto alle reali potenzialità.

Come avere la Ferrari e andare in autostrada a cinquanta.

Insomma: c’è chi lo usa solo per telefonare. Magari entrando in crisi davanti alla necessità di memorizzare un numero nuovo in rubrica. Così vediamo che qualcuno lo scrive provvisoriamente sulla carta e poi, con figli o nipoti, lo inserisce a casa.

Non parliamo poi di consultare la posta elettronica o sfogliare le pagine con un browser.

Per non citare la difficoltà a usare il telefonino come economico e praticissimo navigatore.

E poi scattare una foto, inviarla, usare WhatsApp e via elencando.

Da qui è nata nel presidente Francesco Berardi (che in materia telefonica è invece un drago) l’idea di organizzare un Corso di base per l'utilizzo del cellulare. Rivolto a persone di tutte le età. Non diciamo solo anziani.

Se ne uscirà perfettamente addestrati in SMS, WHATSAPP, INTERNET, POSTA ELETTRONICA ed altro.

Corso ed istruzioni personalizzate e adattate per ogni singolo partecipante

ISCRIZIONI AL 3351200921

PS. Il corso, è bene ribadirlo, è a gràtise. Dunque…