INVIATO CITTADINO Se mezzo secolo di studi sul pensiero greco vi sembran pochi

Dal 18 al 20 settembre, in location di prestigio, si riuniranno a Perugia e Bevagna studiosi da tutto il mondo. Per far festa a Rossetti, docente di Storia della filosofia antica all’UniPg, studioso del pensiero filosofico greco e precursore dell’informatica applicata all’umanistica.

Sarà lo stesso Rossetti, mercoledì 20 settembre, alle ore 12:20, a concludere il convegno con la Lectio magistralis alla sala Brugnoli di Palazzo Cesaroni in piazza Italia.

Tra i meriti accreditabili a Livio Rossetti, la promozione degli studi filosofici nelle scuole a livello nazionale e l’aver curato una vastissima rete di rapporti internazionali, con la fondazione di prestigiose società scientifiche quali la Società Internazionale dei Platonisti, la Società Internazionale per gli Studi Socratici, l’Associazione Internazionale per gli Studi Presocratici ed Eleatica.

Il convegno prevede varie sessioni di lavoro (una delle quali anche a Bevagna) con la partecipazione dei più eminenti studiosi di filosofia antica a livello mondiale.

Lo organizzano l’Università di Pisa e l’Università degli Studi Perugia con il coordinamento scientifico del professor Graziano Ranocchia e del professor Mauro Tulli del Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell’Ateneo pisano.

L’inaugurazione del convegno avrà luogo lunedì 18 settembre 2023, a Perugia, nell’Aula Magna di Palazzo Florenzi, sede del Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane e della formazione (FISSUF) di UniPg.

I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali del Magnifico Rettore dell’Università di Perugia, professor Maurizio Oliviero, e del professor Massimiliano Marianelli, direttore del FISSUF.

Seguirà l’introduzione del professor Graziano Ranocchia, del Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell’Università di Pisa.

Mi piace ricordare di aver conosciuto Rossetti come pioniere dell’informatica tanti anni fa, quando per il computer si utilizzavano i dischi morbidi da 5 e 1/4. Conduceva test, questionari, modalità di dépistage con rigore e capacità d'innovazione.

Inventò la Filosofia per bambini. In particolare, mi interessa rilevare l’esperimento, attivato coi maestri Anna Rita Nutarelli e Walter Pilini, della Filosofia per i bambini. Ne scaturirono tre volumi: La Filosofia è una cosa pensierosa (2005); La filosofia a/ha sei anni. Idee-ragionamenti sul mondo (2008); Per una Critica della Ragion Puerile (2009). Col che si dimostra che i bambini non sono poi così bambini come qualcuno potrebbe pensare.

E Livio lo ha capito per primo.