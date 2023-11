INVIATO CITTADINO Se 100 vi sembran pochi... facciamo 101

Ne raccontammo i 100 quando, alla sede della Pro Ponte di Via Tramontani, fummo in tanti a congratularci per il raggiungimento di questo traguardo.

C’erano il sindaco Andrea Romizi, il consigliere Paolo Befani, il nipote Elio Clero Bertoldi, il figlio Ezio, che ha invitato amici, civitellesi e ponteggiani, tuderti e perugini.

Ma anche personaggi come il fotografo professionista Wang Hui Taua, la poetessa Nuvoletta Giugliarelli, il film maker e giornalista Gino Goti. Oltre a un gruppo di scout che servirono a tavola.

La longevità di nonna Ettorina è abbinata a una mente straordinariamente vigile, a una memoria prodigiosa, a una inusuale capacità di dialogare col presente.

Ecco perché, nel festeggiare con amici e familiari, restiamo in attesa di vederla spegnere le candeline della torta con sopra un enorme, benaugurante, 102.