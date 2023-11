INVIATO CITTADINO Scuola Ciabatti, croce e delizia. Lo stato dell’arte dopo la riqualificazione

Ci scrive: “Ottima la riqualificazione in termini di agibilità e sicurezza. La scuola offre oggi agli alunni efficienza e comfort. Plauso a quanti si sono adoperati per conseguire questo brillante risultato”.

Ma restano delle criticità sulla quali occorre mettere mano.

Il registro elettronico c’è… ma non si vede. Non può, insomma, essere utilizzato. La mancanza della rete internet non consente l’applicazione di questo strumento di dialogo tra la scuola, gli alunni, le famiglie.

Occorre provvedere. “Anche se – soggiunge il genitore – si tratta di un adempimento che credo faccia capo alla scuola più che al Comune. Ma chi deve… provveda”.

Lacune negli arredi. Altra criticità segnalata è quella relativa all’arredamento mancante di elementi di collocazione (appoggio e cassettiere) per la conservazione e la tenuta in ordine del materiale didattico.

Le tende ancora da realizzare e collocare. A tal proposito, l’Inviato Cittadino precisa la circostanza consistente nell’impegno assunto dal vice sindaco Gianluca Tuteri che assicura (da parte del Comune) sia la copertura della spesa che la realizzazione e il montaggio delle tende parasole. Si tratta – asserisce – di attendere i tempi tecnici.

Le dolenti note del contributo “volontario”, dell’assicurazione e della quota Associazione Genitori Montessori.

Qui si parla di soldi che, specie coi corsi economici attuali, non abbondano.

Il contributo “volontario” ammonta a 25 euro, destinati – si dice – all’acquisto di carta igienica, sapone, carta da lavoro e per fotocopie, colori, penne e pennarelli, materiale scolastico.

Lamenta il genitore: “Si tratta di forniture indispensabili attinenti all’igiene, ai servizi, alla didattica. Non trovo giusto addossarne i costi alle famiglie. E il figlio di chi non paga, non va in bagno, non lavora?”.

L’assicurazione per 5 euro. “Anche l’assicurazione serve a tutelare chi, gli scolari o i docenti? La sicurezza rientra fra le prestazioni minime che la scuola deve comunque garantire. Perché – soggiunge il genitore – se una famiglia non paga, il bambino che si fa male a scuola non viene indennizzato? Non c’è qualcuno (dirigente, docenti, personale ausiliario) che ne risponde?”.

E, infine, i 90 euro per la quota Associazione Genitori Montessori. Destinata – si dice – a compensare docenti esterni di inglese, educazione fisica, musica, attività alternative…

Scrive il genitore: “Trattandosi di attività educative e didattiche incluse nel programma ministeriale e nell’offerta didattica dell’Istituto, non si vede perché le si debba pagare. Ma non è scuola dell'obbligo? Ci sono scuole in cui queste attività vengono svolte da docenti pagati dallo Stato. Perché i genitori debbono mettere mano al portafogli per compensare docenti esterni?”.

Ultimo quesito… provocatorio. Osserva il genitore: “Se i genitori non pagano, forse che il figlio viene escluso da queste attività obbligatorie per legge? Se la famiglia, ad esempio, sceglie che il figlio decida di ‘non avvalersi’ dell’insegnamento dell’ora di religione cattolica, che si fa? Lo si esilia? Lo si lascia bighellonare per i corridoi? Lo si affida in funzione custodialistica ai bidelli? Lo si emargina, anziché offrirgli un’ora di formazione, peraltro prevista per legge?