INVIATO CITTADINO Scrittura etrusca senza misteri

Scrittura etrusca senza misteri. Per chi vuole saperne di più sul Cippo perugino… ed altro ancora.

Sabato 5 marzo, ore 16:00, la direttrice del Manu, Maria Angela Turchetti, spiegherà perché e per come la scrittura etrusca non sia affatto “sconosciuta” come si crede da più parti. Insomma: si tratta di sciogliere un “falso mistero”. Ma la questione riflette un sicuro interesse.

Ricordo personalmente che tale errata convinzione fu smentita (fra i primi) dal professor Massimo Pallottino in una conversazione tenuta a Palazzo Gallenga qualche decennio fa.

È la lingua ad essere conosciuta con forti limitazioni, data la mancanza di corposi documenti che non siano iscrizioni funerarie sopra urne o lacerti lapidei. È vero: ci sono la tegola di Capua al Museo di Berlino, le bende della Mummia di Zagabria (liber linteus), la Tabula Cortonensis (ricordo il suo ritrovamento ai primi anni Novanta del Novecento) ed altro. Mancano però documenti di carattere letterario, utili a fornire lessico, grammatica e sintassi esaustivi.

Grande l’importanza del Cippo perugino, un parallelepipedo in travertino rinvenuto sulla collina di San Marco a Perugia nel 1822 e in mostra al nostro museo. Porta due iscrizioni bustrofediche (cioè simili all’andata/ritorno dell’aratro in fondo al campo) datate al III/II secolo a.C. Si tratta di una sentenza, o atto giuridico, volto a sanare una contesa tra le due famiglie etrusche dei Velthina (di Perugia) e degli Afuna (del territorio di Chiusi) circa la proprietà di una porzione di terreno. Sulla quale, furbescamente, i perugini (allo scopo di appropriarsene) avevano edificato una tomba, in modo che fosse considerato luogo sacro di propria pertinenza.

Le cose non andarono come sperato col tentato imbroglio e il terreno venne ripartito fra i due contendenti.

Il Cippo può peraltro vantare una nuova installazione, uscita dalla mente vulcanica e dal talento dell’amico Paolo Ballerani e dei suoi collaboratori.

Il nuovo allestimento è peraltro avvenuto anche mediante la creazione di un percorso multisensoriale di accessibilità ampliata, in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, sezione provinciale di Perugia e il Gruppo Archeologico Perusia.

