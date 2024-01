INVIATO CITTADINO Scritte alla scuola Ciabatti alla Pesa

Uno schiaffo alla gente della Pesa e alla città. Un'offesa ai bambini che la frequentano. Ma anche al nome e alla memoria delle generazioni di perugini che in quella scuola si sono formati e hanno operato.

Ricordiamone almeno due di quei Maestri, di nome e di fatto.

Federico Berardi, autore di testi fondamentali come la Storia di Perugia (dagli Etruschi al secondo dopoguerra) e La nostra Fontèna, in splendidi endecasillabi a forte caratura metrico-prosodica e con carattere di orgogliosa rivendicazione identitaria.

E poi Giacomo Santucci, autore di testi sulla città, ispirati a lirico amore, e instancabile collezionista di cartoline e cimeli che la raccontano.

Quello della riqualificazione del Ciabatti, già Littorio, è stato un lavoro lungo, costoso e travagliato.

Il Comune di Perugia, cioè tutti noi, ha investito e lottato per portare a buon fine un’operazione da tutti approvata, con soddisfazione unanime e condivisa.

Nel corso della notte una mano anonima ha sfregiato la fascia in basso, lungo via Brunamonti, in aderenza al marciapiedi sotto il piano stradale.

Si tratta del solito ghirigoro (chiamarlo grafema equivale a nobilitarlo), forse una firma. Un attestato di (auto)imbecillità.

Inutile commentare. Ma utile riflettere sulla necessità di dotare la scuola e la zona adiacente di telecontrollo.

È ora che questi scriteriati paghino lo scotto dei loro inqualificabili comportamenti.

(Foto Serena Cavallini)