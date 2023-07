INVIATO CITTADINO Scontro tra auto e bici assistita in via Ettore Ricci

Momenti di imbarazzo, legati alla sopravvenienza di un gruppo di connazionali del ragazzo. Il guidatore dell’auto: “Mi sono sentito assediato”.

Le cose sono andate in questo modo.

La Volkswagen proveniva da via Ettore Ricci per immettersi in prossimità dei semafori attraverso i quali si scende in via Settevalli o si risale verso Fontivegge.

Il giovane probabilmente non ha visto l’auto che sopravveniva (in realtà era quasi ferma per dare la precedenza ai mezzi che scendevano dalla sua destra) e le è finito addosso.

La bicicletta è rimasta sotto la vettura. Il giovane è stato immediatamente soccorso.

Degli amici del giovane africano, messi sull’avviso dal colpo, sono sopraggiunti e si sono avvicinati in massa. Da qui il senso di timore che ha investito il guidatore dell’auto.

Danni consistenti alla vettura di grossa cilindrata, urtata nella parte anteriore con rottura di fanale destro e colpo alla carrozzeria.