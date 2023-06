INVIATO CITTADINO Scompare don Angelo Marchesi, figura di riferimento della Chiesa perugina

Era nato a San Bartolomeo dei Fossi, Umbertide, il 24 maggio 1931.

Era stato ordinato sacerdote il 30 giugno 1955.

Ha celebrato la sua prima messa presso le suore dell’Elce, il 29 giugno 1955 [rileggere il suo Saluto ai parrocchiani riempie il cuore di tenerezza, quando parla della sua messa celebrata nella Cappella… dopo la solenne benedizione da parte di Mons. Beniamino Ubaldi, Vescovo di Gubbio].

È stato cappellano di don Nazareno Bartocci fino al 1956, espletando anche le funzioni di Prefetto del Seminario Diocesano di Montemorcino [è qui che lo conobbi in veste di aspirante seminarista].

Nel 1959 fu nominato Vicario Cooperatore nella parrocchia di Castiglione del Lago, dove restò per due anni.

Nel 1059 torna a San Donato all’Elce restandovi fino al 1964. Esercita anche le funzioni di assistente spirituale e animatore dell’Oratorio Penna-Ricci in Borgo Porta S. Angelo, dopo il trasferimento dei Salesiani in viale Pellini.

Rimane nell’incarico fino al 1972 ed è nominato assistente spirituale del complesso Onaosi di viale Antinori.

Nel 1979 collabora con don Luciano Tinarelli a Monteluce, restandovi per due anni.

Nel 1980 torna all’Elce come vice parroco, rimanendo alla vicina Onaosi fino alla sua nomina a Parroco di San Donato all’Elce, dopo la scomparsa di monsignor Nazareno Bartocci.

Dal 1960 al 1988 don Angelo è stato insegnante di religione presso la media Purgotti e successivamente all’Istituto tecnico per geometri.

Non si contano le occasioni di preghiera e attivo coinvolgimento in cui il caro don Angelo ha cercato me, le mie figlie, i giovani e meno giovani dell’Elce.

Il dopo cresima, la montagna, la preghiera sempre con quello spirito gioioso che è proprio del messaggio cristiano. L’attaccamento alla famiglia del fratello che gli somigliava come una goccia d’acqua. L’amore per i nipoti, il rispetto per la cognata, fanno di don Angelo una figura in cui umanità e santità si ricongiungono felicemente in spirituale unità.

Don Angelo che scherza, che batte i giovani a ping-pong, che propone una visione del Vangelo fresca e accattivante. Sempre attuale.

Una volta, davanti alle istanze di alcuni genitori che preferivano, per i figli, l’esercizio delle attività sportive alla frequenza del catechismo, ebbe a dire: “Allora, fategli fare la comunione al Pian di Massiano”. E non volò una mosca.

Un sacerdote, un uomo perfetto. Mi piace mettere in pagina un ritratto che ebbe a fargli un nuovo amico: Giuseppe Gabriele Sacchi (Giugasa), ferrarese, amico di Sgarbi e civis inquilinus di Ponte d’Oddi. Me ne donò una copia che sono felice di condividere coi lettori.

Le esequie di don Angelo si terranno domani, sabato 24 giugno, alle 10:00, nella chiesa parrocchiale di Ponte D’Oddi. Celebrerà il francescano Angelo. Angelo in terra, per Angelo Marchesi. Angelo in cielo.