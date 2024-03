INVIATO CITTADINO Scalea di Santa Maria nuova. Quel corrimano strappato

Parliamo della doppia scala di accesso da via Pinturicchio. In particolare di quella a sinistra di chi guarda.

Giace, poggiato a terra, il segmento finale in alto. Una cosa è certa. Occorre sistemarlo. Faccio appello ai borgaroli della Pesa perché ci mettano mano al più presto.

Si tratta di un impegno di poco conto. Ossia: occorre reinserire nel muro il ferro di supporto che tiene saldo il corrimano. E poi fissarlo con cemento.

Forse qualcuno, in vena di bravate, ci è salito per fare il bulletto. Il vuoto di qualche bottiglia di birra trovata sul parapetto o sui gradini è un documento: potrebbe aver fornito carburante a una testa poco lucida.

Staccato il supporto di aggancio, il ferro è caduto sul pianerottolo, poggiandovi il riccio.

E rischia di staccarsi anche l’appoggio sulla staffa in cui insiste anche il tratto di corrimano adiacente.

È vero che, durante l’inverno (scelta iniziata da don Mario Stefanoni, seguita da don Calogero Di Leo e proseguita da don Marco Briziarelli) si celebra nell’attiguo Oratorio del SS.Mo Sacramento cui si accede dai pochi scalini lungo via Pinturicchio. O, per chi intende prenderla in piana, si entra dall’accesso lungo via Cartolari.

Ma il lavoro va eseguito presto perché il 27 corrente la chiesa mariana ospiterà la Madonna Pellegrina di Lourdes e probabilmente ci sarà un certo afflusso di fedeli che entreranno per l’accesso principale. Quello, appunto, della doppia scala su via Pinturicchio.

Data anche (generalmente) l’età matura dei convenuti, sarebbe bene predisporre l’intervento in tempo utile.