INVIATO CITTADINO Scala di collegamento via Annibale Vecchi-via Maria Bonaparte Valentini: chiusa, sbarrata. Ingiustamente

La comoda bretella che congiunge il Corso dell’Elce con la zona adiacente alla scuola Leonardo da Vinci è ancora inagibile.

Si protrae la storia infinita che avrebbe dovuto essere risolta da tempo. Parecchio.

(Foto esclusive Sandro Allegrini)

Un po’ di storia. I termini essenziali della questione si dipanano in dieci step:

Cade qualche briciola di calcinaccio. Viene conseguentemente inibito il passaggio Il sopralluogo tecnico non può escludere una situazione di pericolo (pure l’Arco Etrusco e il Palazzo dei Priori non sono sicuri al 100%). Anche se è sotto gli occhi di tutti il fatto che si tratta di una struttura solida, in cemento armato. La cui costruzione fu imposta dalla Commissione Edilizia del Comune come condizione per il rilascio della Licenza a costruire (si dice che le carte siano inopinatamente “scomparse” o “fatte scomparire”: chi può, e deve, indaghi a fondo). Si discute a chi tocchi intervenire. La questione è chiara: dato che il Comune non ha finora acquisito il bene, esso resta “privato di uso pubblico” È, dunque, il condominio a dover provvedere La spesa è importante, si nicchia, finché sembra profilarsi un accordo Il condominio fornirà i materiali e il Comune la mano d’opera L’accordo viene informalmente sancito tra il rappresentante del condominio e quello del Comune di Perugia Ma il Comune dovrà pur decidersi ad acquisire questa infrastruttura Lo faccio – dice – ma acquisirò una struttura perfettamente risanata. Altrimenti… nisba! Dunque, caro condominio, metti a posto tutto quanto e poi vedremo il da farsi

A questo punto, chiarite le posizioni e le spettanze, si dovrebbe procedere.

Ma nulla si muove.

Le transenne (sopra e sotto) vengono continuamente spostate e la gente passa ugualmente. Gli studenti saltano l’ostacolo. Mettendo, adesso sì, a rischio la propria incolumità.

Allora si rinforzano le transenne. Le si lega col filo di ferro.

Da sopra, la transenna è ormai inglobata nella vegetazione: un capolavoro della natura! (foto in pagina).

Nel lato inferiore, alla transenna e al tondino di ferro si somma una ridicola rete che copre il primo tratto. Sembra la gabbia del Circo Orfei. A breve, forse, la scritta Hic sunt leones?

In concreto, nulla si è fatto e nulla si fa. Nelle more delle (in)decisioni: tutto sbarrato.

E i ragazzi, anziché fruire della comoda bretella, utilizzata dai loro nonni e dai loro padri, debbono fare via Annibale Vecchi, scendere per via Bonaparte Valentini, attraversando la strada in ore di notevole traffico.

Questo è pericoloso: non la discesa per quelle comode scale.

Comune, se ci sei… batti un colpo!

ULTIMORA Ci sarebbe da ridere… se non ci fosse da piangere. L’ultima storiella che ci perviene è quella che, stando a un dipendente tecnico del Comune (o a chi si è qualificato come tale) direbbe: “Chiudete la scala con un cancelletto sopra e sotto, e scrivete che la scala è di uso e proprietà privati”.

Quasi che fosse normale, e lecito, privare la comunità di una struttura legittimamente utilizzata per oltre mezzo secolo. E la cui realizzazione è stata posta come condizione dal Comune.

Quisquilie, bazzecole, pinzillacchere… avrebbe detto il principe Antonio De Curtis. In arte Totò.

Ma qui, a quanto pare, non c’è niente da ridere.

ULTIMISSIMA ORA Una fonte autorevole del Comune (l'assessore delegato!) dice: “A breve l’intervento di messa in sicurezza. Poi la riapertura ad uso pubblico di quella struttura. Come è sempre stato”.

È quello che volevamo sentire.