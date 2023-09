INVIATO CITTADINO Santa Maria Nuova. Il toccante saluto di don Calogero Di Leo a una comunità commossa e solidale

C’erano i parrocchiani di Piazza Piccinino e quelli della Pesa ad assistere congiuntamente all’ultima celebrazione liturgica di un parroco amatissimo, dopo appena un triennio dal suo insediamento.

Avendo degnamente raccolto la difficile eredità di don Mario Stefanoni, figura di riferimento della Chiesa perugina. Un retaggio coraggiosamente ricevuto e una missione dignitosamente espletata.

(Foto Sandro Allegrini)

Ma la volontà del vescovo è stata rispettata. Sebbene obtorto collo da tutti i parrocchiani: non solo da quelli che hanno sottoscritto la petizione, per invocare la non chiusura della chiesa della Compagnia della Buona Morte, come da noi raccontato nell’edizione di ieri

Una celebrazione, quella di domenica 24 settembre, accompagnata dalle voci di Marinella Pennicchi e di una suora, sostenute dall’organo di Eugenio Becchetti, legatissimi alla comunità parrocchiale, e in specie alla chiesa di S. Antonio abate di corso Bersaglieri.

Al termine della Santa Messa, in una chiesa inusualmente stipata, la lettura di un saluto di commiato da parte del sacerdote. Che esordisce alla sua maniera, con un invito autoironico ma sincero “tirate fuori i fazzoletti”.

E di fazzoletti se ne sono visti parecchi. Per primo quello del prete che levava un inno all’obbedienza. E ringraziava il Signore per il privilegio ricevuto, e il compito adempiuto, di aver traghettato la comunità in un momento grave e in circostanze non facili. Faccende serie, drammatiche: pandemia, guerra, crisi economica e sociale, morte di don Mario, arrivo di un nuovo vescovo.

Dice: “Obbedisco”. Nel terzo anniversario da questo incarico. Nel 32.mo anno dalla propria consacrazione sacerdotale. Genetliaco che cade dopodomani, mercoledì prossimo, 27 settembre 2023.

Calogero si interrompe più volte, quando non riesce a trattenere la commozione. Un omone, sempre autoironico e sicuro, che prova quasi disagio a rivelare le proprie fragilità. E ha la dignità di augurare al suo successore, don Marco Briziarelli, ogni bene. Ripetendo: “Vogliategli bene. Più di quanto ne avete voluto a me”.

E celebra una messa cantata. Perché, come dice il Santo d’Ippona, cantare è pregare due volte. E la preghiera ci aiuta a sopportare i momenti difficili.

Calogero è uno di cui rimpiangeremo di certo le offerte domenicali di comunione. Non solo sull’altare. Ma anche la rosa per le mamme e il cappuccino per tutti, subito dopo la Messa, al Caffè della cinese Stefania, tra via dei Ciechi e lo Sargo della Pesa. Facendo a gara per pagare il conto.

Un prete cui va il merito di averci trasmesso il messaggio di Cristo col sorriso. Perché il Vangelo è un annuncio di gioia, serio ma non serioso, carico di speranza. E di fondate certezze, per chi crede.

Tutto questo abbiamo pensato, versando più di qualche lacrima, prima di fare lo scatto in pagina. Coi fedeli che si aggregavano e dicevano: “Aspetta, che vengo su anch’io”. Col grande fotografo Adriano Scognamillo che dice all’Inviato Cittadino “Va su anche tu, che ne faccio una pure con te”. “No, grazie: non importa”. Tra commozione e rabbia, lo dico senza imbarazzo.

Poi la folla che sale ai locali di sopra, quelli che affacciano sul loggiato di via Pinturicchio. Dove c’era un tempo il litotipografo Tilli, grande mangiapreti (dal cuore tenero) e il falegname Arcelli&Porticelli, e il cassamortaro, dove abbiamo spaventato qualche compagno più fifone facendo capolino da sotto il coperchio di un feretro in attesa di cliente.

Lì un’agape fraterna. Offerta dal presidente Massimo Moscatelli, che si schernisce e non vorrebbe farsi ritrarre all’atto di tagliare la torta. “Come due sposi”, scherza Calogero.

Quella torta sancisce una separazione dolorosa, ma – con quel campanile alessiano stampato sopra – ricorda quanto è brava e generosa la gente della Pesa, quella delle chiese del Carmine, di via Baglioni, di Piazza Piccinino.

Calogero apre i doni, scherza alla sua maniera. Dice: “Per il prete più bello, più bravo, più simpatico…”.

Nel biglietto non c’è scritto. Ma lo pensiamo tutti. Rappresentati dalle parole dell’amica Luana Trinari, una tra i tanti affezionatissimi collaboratori.

La storia va avanti tra rinfresco e brindisi. Ormai la commozione si è un po’ stemperata. Calogero è tornato il burlone (quando serve), amichevole e dazionale. E accetta la valigia ricevuta in dono. Siamo certi che quel regalo, tra qualche giorno a Roma, conterrà il suo bagaglio di prete. Ma anche un carico di memorie e di rimpianto.

Una cosa l’Inviato Cittadino vuol dire a titolo personale. Verremo a Brufa, pregheremo, mangeremo e scherzeremo ancora. Ma ti dirò in un orecchio una frase, a me molto cara, di don Lorenzo Milani. Sebbene legata a tutt’altro contesto.

“L’obbedienza non è sempre una virtù”. Un modo di accogliere, non di subire. Tu hai fatto l’uno e l’altro. Scusa tanto, vescovo Maffeis, ma il priore confinato a Barbiana, pur obbedendo, l’ha pensato e l’ha scritto.

E non conosceva don Calogero.

Chiudo consegnando al lettore questo passo del ragionamento di don Calogero, che lo qualifica come sacerdote e come uomo: “Mi sono sempre affidato a Dio attraverso la sua materna sposa, «la Chiesa», ed è quello che intendo fare per il resto della mia vita. Non sempre le circostanze mi hanno corrisposto, ma nella obbedienza ai miei superiori le circostanze sono sempre state una «provocazione», eventi per la mia vocazione, cioè la modalità con cui poter incontrare e annunciare Gesù Cristo e poter vivere la vita buona del Vangelo. Potevo rifiutare, ma avrei tradito Dio e tutti voi. Perché nella obbedienza a Dio - attraverso le circostanze - c’è la fecondità della vita”.

Non si può dire meglio. Né di più.