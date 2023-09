INVIATO CITTADINO Sant’Egidio festeggia Peppino Consalvi, campione motociclistico perugino

Hanno cinquant’anni, ma non li dimostrano. Le due Yamaha che Consalvi ha portato davanti al Cva di S. Egidio. Erano/sono in grado di raggiungere la velocità di 270 Km/h, con cilindrate di 250 e 350 cc.

Con le moto anche occhiali, caschi e tute d’antan: da quelli che erano presidii di scarsa sicurezza, fino alle protezioni più solide.

(Foto Sandro Allegrini-Umberto Alunni Breccolenti)

Un vero spettacolo l’accensione dei bolidi a bordo dei quali Peppino ha superato campioni del calibro di Giacomo Agostini, Pasolini e Saarinen. Ricordando quello spaventoso incidente del 1973 al circuito di Imola, quando questi due ultimi ci rimisero la vita.

Aneddoti e spigolature che sono stati oggetto di racconti e affabulazioni coordinate dall’Inviato Cittadino e dall’amico superesperto Mauro Pispola. Il quale, in tandem con Allegrini, ha presentato il volume “Una vita a tutto gas” (Morlacchi editore) che racconta biografia umana e sportiva, familiare e imprenditoriale di Consalvi.

L’evento ha costituito l’ultimo incontro della fortunata serie DivenerDì, organizzata da Lamberto Salvatori e Ezio Bertoldi per la Pro-Arna. Stavolta in collaborazione con la Pro Loco di S. Egidio, corifea della insuperata torta al testo nella variante “alla cenere”.

Tra i presenti anche la centenaria Ettorina Adanti, che ha molto apprezzato sia la presentazione che l’esposizione delle moto di Consalvi.

Come di consueto, con la generosità che sempre lo contraddistingue, Giuseppe Consalvi ha utilizzato il ricavato dalla vendita del libro a scopo benefico. Stavolta è toccato alla Comunità Capodarco, e alla Casa-Famiglia per disabili “La Casa del Nibbio” di Prepo. Con la presidente Francesca Bondì a esprimere riconoscenza e apprezzamento per il bel gesto.

A riprova dell’affermazione che far del bene “fa bene” al benefattore, non meno che al beneficato.